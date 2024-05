Magnussen wijst Pérez als schuldige van startcrash Monaco F1 aan

Na een paar honderd meter in de Formule 1 Grand Prix van Monaco zat de race er voor Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez al op. De drie coureurs raakten elkaar bij het omhoog rijden na de eerste bocht, wat resulteerde in een megacrash waarna wonder boven wonder alle drie coureurs ongeschonden konden uitstappen. Magnussen verklaart bij Sky F1 dat hij vindt dat Pérez schuldig was aan de megaklap. "Zoals ik het zie, zat ik vrij ver aan de zijkant van Pérez. Hij reed ineens richting de muur. Ik werd in de muur geduwd en kwam in aanraking met hem [Pérez]", aldus de Deen.

Magnussen is ervan overtuigd dat er ruimte genoeg voor Pérez was om een gat te laten voor zijn Haas. "Ik vertrouwde erop dat hij dat zou doen, want ik reed daar. Het was anders dan het inremmen in de bocht", vervolgt de Haas-coureur zijn relaas. "Het was maar een klein knikje op een verder recht stuk. Er moet dan ruimte gegeven worden, anders geef je de andere coureur geen kans. Het is jammer."

Wat volgens Magnussen nog het vervelendste is, is dat de reparaties aan de Haas kostbaar gaan zijn. "En de mannen hebben heel veel tijd in deze auto gestoken. Dit is voor ons geen gemiste kans", verzucht hij.

Hülkenberg: Typisch eerste ronde-incicdent

Voor Hülkenberg zat de race er na de eerste ronde ook al op. De Duitser werd aan de achteras geraakt door de rondgetikte Pérez en klapte daarna ook in de muur. Hij baalt verschrikkelijk van het vroege uitvallen, zeker omdat het niet zijn schuld was. "Het is een typisch incident voor in de eerste ronde. Twee coureurs reden vlak naast elkaar en ze wilden allebei zich niet gewonnen geven. Ze gaven elkaar geen ruimte en ik werd daar het slachtoffer van", vertelt hij teleurgesteld. "Het was een kwestie van het verkeerde moment op de verkeerde plaats."

Video: De beelden van de crash