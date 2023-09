Kevin Magnussen begon van de teleurstellende negentiende plaats op Monza en gokte het bij de start op de harde band. Hij wisselde deze in voor de mediums, maar kwam niet verder dan de achttiende plaats, achter teamgenoot Nico Hülkenberg. De Haas-coureurs kenden opnieuw een zware middag door de hoge bandenslijtage van de VF-23, waardoor zij als enigen op een ronde achterstand gezet werden door racewinnaar Max Verstappen. Bovendien moest Magnussen zijn harde band door een gebrek aan grip al na twaalf ronden inruilen en was een tweestopper onvermijdelijk.

"Het [een eenstopper] had mogelijk moeten zijn, maar we hadden gewoon helemaal geen grip", zegt Magnussen, gevraagd naar de bandengok. "En de auto was zo overgebalanceerd, dat er geen kans was. Ik bedoel, we konden niet eens genoeg voorvleugel weghalen. De flap kon niet laag genoeg. En [het was] verschrikkelijk, echt slecht. Ik bedoel, we hadden het erover om helemaal tot het einde door te gaan op die harde band om op een late safety car te gokken, of zoals [Alexander] Albon in Melbourne deed", doelt de Deen op het feit dat de Williams-coureur in 2022 daar tot de voorlaatste ronde op de harde band reed om zo laat mogelijk aan de banenverplichting te voldoen. "Maar we maakten geen kans [om dat te doen]", aldus Magnussen.

Net als Hülkenberg baalt Magnussen van de tegenvallende prestaties van de VF-23, maar hij weet wel dat het vooral een kwestie van geduld is. "Er wordt op de achtergrond gewerkt en we moeten gewoon geduld hebben totdat we die onderdelen naar de auto kunnen brengen", zegt Magnussen. "Uiteindelijk hebben we werk te doen en we moeten doorgaan tot we die onderdelen hebben en we kunnen niet huilen om wat we op dit moment hebben, we moeten gewoon werken met wat we hebben en altijd proberen er iets uit te halen, hoe moeilijk het er ook uitziet."

Hoewel het op de baan niet echt te zien is - Haas heeft slechts elf punten gescoord en staat achtste bij de constructeurs - voelt Magnussen dat het team zelf er nog nooit zo goed voor heeft gestaan. "Ik geloof nog steeds dat het team sterker is dan ooit tevoren. Het is gewoon paradoxaal dat we waarschijnlijk een van de zwakste auto's hebben die we ooit hebben gehad. Ik denk dat we veel beter kunnen met de sterke basis die ik in het team zie en ik denk ook dat we veel beter zullen doen. Het is dus een kwestie van geduld. We moeten het volhouden met wat we op dit moment hebben en wachten op beter."