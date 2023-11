Magnussen weet nog niet de precieze uitwerking updates Haas F1

Als één van de laatste Formule 1-teams is Haas na de updates in Austin overgestapt naar de zogenoemde 'downwash'-sidepods. De Amerikaanse renstal hoopte daarmee ook het probleem van de hoge bandenslijtage een halt toe te roepen en meer downforce te genereren, maar tot nu toe blijkt het team onder leiding van Guenther Steiner nog niet de gewenste stap te zetten. Coureur Kevin Magnussen ziet wel lichtpuntjes, maar is benieuwd wat de echte uitwerking van de update is. "We hebben meer data nodig om te kunnen zien of de aerodynamica beter is voor ons bandenprobleem", vertelt de Deen. "Ik denk dat dat het geval is, maar er zijn heel nog wat factoren die meegewogen moeten worden."

Zoals gezegd ziet de 31-jarige coureur uit Roskilde genoeg om positief over te zijn. "Ik denk dat over een ronde met de upgrade wat slechter zijn geworden, maar de pace over één ronde is wat anders dan de race pace", vertelt de Haas-rijder. "Ik denk dat de race pace richting het einde van de stint en het bandenmanagement iets beter zijn, we hebben het in kleine dingen gezien. Het heeft geen probleem opgelost, maar het is wat beter geworden. Het is voor volgend jaar interessant, want volgend jaar willen we echt een stap zitten. Hopelijk is dat een hele grote stap." Voor zijn werkgever Haas is die grote stap ook echt nodig, want in het constructeurskampioenschap staan ze met twaalf punten onderaan. Ook staat de renstal sinds de GP van Singapore droog.

Magnussen is bovenal blij dat Haas geen stap achteruit heeft gezet, want de VF-23 was compleet anders dan in het begin van het jaar. "Het is eigenlijk een eerste schets van de auto", vertelt een opgeluchte Deense coureur. "Er was geen ontwikkeling, het is een nieuwe auto die zomaar de baan werd opgestuurd. Het was eigenlijk een eerste prototype. Het is dan ook interessant om te zien dat de auto zonder voorbereidingen net zo goed is als de auto waar we een jaar aan gewerkt hebben. Dat is wel bemoedigend."

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas is nog altijd bezig om het updatepakket volledig te begrijpen en in die zoektocht is het team bezig met nieuwe onderdelen te introduceren. Zo kwam er een andere flap aan de bovenkant van de voorvleugel in Brazilië op de wagen om de aerodynamische balans van de auto te verbeteren. De renstal is van plan om ook voor de rest van het seizoen updates te introduceren en ze blijven experimenteren met de set-up. Zo zijn ook al de ingangen van de sidepods ietwat aangepakt en is de achterkant van de VF-23 versmald. De luchtinlaat in de sidepods wordt daarmee bevorderd. Ook de ingangen voor de koeling zijn serieus onder handen genomen. Deze zaten eerst in de sidepod, maar zijn verhuisd naar de schouder van het bodywork.

De manier waarop de sidepod naar beneden loopt, is op het circuit van Interlagos ook veranderd. Haas heeft gekozen om Alpine, Aston Martin Racing en McLaren te volgen met een mat gematigdere, diepere 'ramp'.