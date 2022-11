Magnussen weet: “Schumacher kan zich terugvechten in F1”

Haas maakte donderdag bekend dat het team de 35-jarige Nico Hülkenberg vastgelegd heeft. Hij moet Haas samen met Kevin Magnussen uit het slop trekken na een paar woelige seizoenen waarin de renstal steeds verder in de achterhoede verzeild raakte. Teambaas Guenther Steiner gelooft dat Hülkenberg zijn ervaring bij andere middenmoters kan gebruiken om het team weer aansluiting te laten krijgen. Mick Schumacher is het kind van de rekening. Na twee seizoenen, waarin de zoon van F1-legende Michael Schumacher twee keer punten scoorde, is het voorbij. Het nieuws zit Magnussen niet lekker.

De Deen is van mening dat Schumacher het dit seizoen heel aardig deed, maar weet ook dat er kansen zijn om zich terug te vechten. Hij deed het zelf namelijk al een paar keer. Gevraagd naar zijn gedachten over de beslissing van Haas, zegt Magnussen: “Het heeft twee kanten, nietwaar. Aan de ene kant is het mooi dat we iemand als Nico krijgen met zijn ervaring en kennis. Aan de andere kant spijt het me enorm voor Mick, ik weet hoe hij zich voelt. Ik heb zelf in deze situatie gezeten. Ik denk dat hij het dit jaar goed gedaan heeft. Ik mag hem graag als persoon. Het is logisch dat we ons er slecht over voelen. De Formule 1 is zwaar, maar het is ook mogelijk terug te keren. Dat heb ik twee keer gedaan. Ik hoop dat hij blijft vechten en probeert om terug te keren op de grid.”

"Je moet voor je plek blijven vechten"

Magnussen moest aan het eind van zijn debuutseizoen plaatsmaken bij McLaren en verloor zijn zitje bij Haas aan het eind van 2020. Beide keren slaagde hij erin terug te komen. Schumacher kan daar vertrouwen uit putten. “Ik weet zeker wat het is, wat hij nu doormaakt”, aldus Magnussen. “Maar ik weet ook dat ik hem een schouderklopje kan geven, dat hij moet doorgaan, en dat levert weer druk op. Ik kwam twee keer terug in deze sport. Ik heb laten zien dat niemand weet wat er gaat gebeuren. Je moet voor je plek blijven vechten. Mick is een aardige jongen en ik denk dat hij een plek op de grid verdient. Ik hoop het beste voor hem en ik geloof dat er een route voor hem ligt om terug te komen in F1.”

Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022

Hülkenberg en Magnussen hebben een geschiedenis met elkaar. De twee clashten voor het oog van de wereld in de mediapen na de Grand Prix van Hongarije in 2017. “Iedereen praat maar over ons kleine momentje in Hongarije”, zucht Magnussen. “Natuurlijk, daar begint iedereen over. Maar in feite heb ik veel respect voor hem. Dat heb ik ook al gezegd voor hij zich bij ons team voegde. Ik ken hem als persoon niet heel goed, dat gaat volgend seizoen gebeuren. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk dat hij een belangrijke man kan worden in dit team.”