Magnussen terug op het oude nest: "Verrassend telefoontje"

Woensdagavond was daar ineens het nieuws dat Kevin Magnussen na een seizoen zonder Formule 1 weer terugkeert op het oude nest. De Russische invasie in Oekraïne stelde Haas F1 in de ongemakkelijke positie met een Russische hoofdsponsor én een Russische coureur. Uralkali en Nikita Mazepin werden vlot aan de kant gezet door de Amerikaanse renstal. Een eenzijdig besluit, vond Mazepin. Inmiddels worden vader en zoon Mazepin ook getroffen door de sancties die de EU opgesteld heeft tegen Russische oligarchen.

Haas F1 moest snel handelen om voor de start van het nieuwe seizoen nog een waardige vervanger te vinden. Het team kwam uit bij Magnussen, die al 79 keer namens Haas aan de start stond in een Formule 1-race. Gezien de kennis, ervaring en resultaten uit het verleden was de keuze voor Magnussen volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner een eenvoudige.

Voor Magnussen kwam het telefoontje als een verrassing, zegt hij: “Ik was natuurlijk zeer verrast maar ook erg opgetogen door het telefoontje van Haas. Ik was bezig met andere zaken voor 2022, maar de kans om terug te komen in de Formule 1 kon ik niet laten lopen. Zeker met een team dat ik heel goed ken, het was simpelweg te aanlokkelijk. Ik moet de organisaties van Porsche en Chip Ganassi Racing bedanken dat ze mij per direct vrijgelaten hebben om terug te keren naar F1.”

Magnussen dankt de top van het team voor de kans. “Ik weet hoe competitief Gene Haas en Guenther Steiner zijn, ze staan vooraan als het gaat om de gedrevenheid en de drang om te presteren. We hebben een goede samenwerking achter de rug en onze positieve associatie bleef ook toen ik aan het eind van 2020 vertrok. Ik ben zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de VF-22 en de potentie die dit pakket heeft. Er is nog werk te doen, maar ik ben blij dat ik er onderdeel van mag zijn. Ik kan niet wachten wanneer ik weer mag instappen.”

Haas heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Magnussen zijn eerste meters gaat maken. Het team had problemen om de vracht tijdig in Bahrein te krijgen. Dat is inmiddels opgelost, maar het team komt donderdagmiddag pas in actie. Reserverijder Pietro Fittipaldi zal die sessie voor zijn rekening nemen.