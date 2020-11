Glibberig asfalt gaat inhalen ‘heel lastig’ maken in Turkije

In de aanloop naar de eerste Grand Prix van Turkije sinds 2011 heeft Intercity, de eigenaar van Istanbul Park en tevens promotor van de race, besloten om het circuit van een nieuwe laag asfalt te voorzien. De gevolgen daarvan waren tijdens de vrijdagse trainingen duidelijk merkbaar: de coureurs kampten massaal met een gebrek aan grip, wat zich uitte in een groot aantal spins en rondetijden die veel langzamer waren dan verwacht. Gedurende de tweede vrije training werd de situatie beter, vooral op de ideale lijn hadden de coureurs iets meer grip.

Lewis Hamilton en Max Verstappen waren na afloop van de vrije trainingen kritisch over het asfalt op Istanbul Park. Haas-coureur Magnussen sluit zich daarbij aan. Hij verwacht dat het zondag moeilijk wordt om een duel uit te vechten. “In de race blijft het waarschijnlijk heel glad. Dat gaat het moeilijk maken om te duelleren, want voor inhaalacties moet je van de lijn af en vervolgens proberen om de auto af te remmen. Mogelijk krijgen we een chaotische race.” Remmen buiten de ideale lijn noemt Magnussen ‘onmogelijk’. “Als je je bij de twaalfde bocht, aan het eind van het lange rechte stuk achterop het circuit verremt en de apex op een paar meter mist, dan rij je ineens op ijs. Het is dus heel lastig, je moet heel nauwkeurig zijn.”

Ook teamgenoot Grosjean voorziet problemen met inhalen tijdens de Grand Prix van Turkije. “Er is maar één racelijn, dus dat gaat inhalen en dergelijke heel lastig maken”, zei de Fransman na afloop van de vrije trainingen op vrijdag. Een uitstapje buiten de ideale lijn gaat dan ook veel tijd kosten, vermoedt hij. “Buiten de ideale lijn is het gripniveau zoals het op vrijdagochtend was. Volgens mij is dat ongeveer tien tot twaalf seconden langzamer dan de tijden die we nu rijden, als het niet meer is.”