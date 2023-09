Hoe Magnussens rijstijl goede F1-prestaties in de weg staat

Voor Haas-coureur Kevin Magnussen verloopt dit seizoen teleurstellend. De Deen kan teamgenoot Nico Hülkenberg nauwelijks bijhouden en met slechts twee punten achter zijn naam houdt de 30-jarige rijder alleen de nog puntloze coureurs achter zich in het kampioenschap. Dat is niet volledig op zijn conto te schrijven, want de Haas-bolides hebben het hele seizoen grote moeite om op snelheid te komen, maar toch vindt hij iets bij zichzelf waardoor goede prestaties lastig zijn te behalen.

Na goed onderzoek naar waar de problemen volgens hem liggen, komt Magnussen tot de conclusie dat zijn eigen rijstijl de boosdoener is. De man uit Roskilde verklaart namelijk dat de VF-23 beter in een V-vorm door de bochten gestuurd kan worden, terwijl zijn voorkeur een U-vorm is. Dat zijn Haas de voorkeur voor de V heeft, ligt volgens de coureur aan de manier waarop de auto onder remmen reageert. Een combinatie van remmen en sturen is voor een goede uitvoering van een U-bocht nodig, maar dat maakt de 2023-Haas instabiel, waardoor er veel snelheid verloren gaat. Om als een V door de bocht te gaan moet er in een rechte lijn geremd worden, voordat een scherpe bocht genomen wordt en daarna weer te accelereren. "Met de huidige G-krachten in de Formule 1 kan de U niet meer", vertelt Magnussen. "De banden kunnen het remmen en sturen niet meer tegelijk aan. Daarom moeten we de bocht meer in een V-vorm doen."

Dat Magnussen nu zijn rijstijl moet aanpassen kost hem naar eigen zeggen veel moeite en hij trekt een vergelijking met golfen. "Als je de hoek van je pols iets aanpast in je swing, kan je het hele momentum verliezen en aanpassen is erg lastig", vertelt de Haas-coureur. "Het kost 10.000 uur om het aan te passen, want het moet in je centrale zenuwstelsel komen. Dan pas gaat het automatisch." Of de Deen bereid is om alles aan te passen weet hij nog niet: "Vaak is het niet het beste om hard te proberen om alles aan te passen, maar om een manier te vinden om om het probleem heen te werken."

Aanpassing auto helpt

Eén van de manieren waarop Magnussen het probleem probeert te omzeilen, is de afstelling van de auto aanpassen. "Ik heb wat simpele dingen verandert, zodat mijn rijstijl en de V-bochten beter bij elkaar passen", onthult de Deense rijder, die ook verklaart dat het testen van deze aanpassingen beter werkt op de baan dan in de simulator: "Het gaat om hele kleine details, die op de baan beter zichtbaar zijn. Ik maak me er niet al te veel zorgen om, want ik vertrouw erop dat het vanzelf goed komt."