Magnussen: Ik race nooit meer voor een F1-team uit de middenmoot

Kevin Magnussen begon zijn F1-loopbaan in 2014 bij McLaren, maar werd voor het seizoen daarop uit het stoeltje gehaald ten faveure van Fernando Alonso. Desondanks zou de Deen dat jaar toch aan de start verschijnen in Melbourne, om diezelfde Spanjaard weer te vervangen. Alonso was tijdens de wintertests in Barcelona hard gecrasht en niet op tijd hersteld voor de seizoensopener. Technische problemen staken echter een stokje voor de start van Magnussen, waardoor hij de GP alsnog niet reed. In 2016 switchte de Deen naar Renault, alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar het Amerikaanse Haas. Daar kwam de coureur tot en met het F1-seizoen 2020 in actie.

Formule 1 gaf weinig voldoening Kevin Magnussen

Zijn beste resultaat in de Formule 1 behaalde hij in zijn allereerste Grand Prix, door tweede te worden in Australië met de Mercedes-aangedreven McLaren. Magnussen kwam als derde over de finish achter Daniel Ricciardo, maar de thuisrijder werd nog gediskwalificeerd. Zijn beste F1-seizoen beleefde hij in 2018 met Haas. Toen werd de coureur met 56 punten negende in de eindstand bij de coureurs. Met name de laatste twee F1-seizoenen verliepen dramatisch voor Magnussen en Haas. Reden genoeg voor de rijder om nooit meer in de achterhoede of middenmoot te willen rijden. Hij verliet Haas eind 2020.

Kevin Magnussen wordt derde, later tweede, in Melbourne Foto: Glenn Dunbar

Op naar de Verenigde Staten

In 2021 trok Magnussen de Atlantische Oceaan over om zijn loopbaan in de Verenigde Staten voort te zetten. Daar kon de oud-F1-coureur weer aan het hoogste treetje van het podium rijken en dus wil de 29-jarige rijder niet meer terug naar de achterhoede. "Gedurende de rest van mijn carrière race ik alleen nog maar met de hoop om te winnen. Ik ga niet iets doen waarin ik niet kan winnen. Wat er ook gebeurt, dat doe ik nooit weer", stelt de voormalig F1-coureur duidelijk tegenover het Amerikaanse RACER. Aanbiedingen van F1-teams in de achterhoede worden dus vriendelijk afgeslagen. "Been there, done that!"

Magnussen vond de koningsklasse wel een geweldige ervaring en is blij dat hij erin gereden heeft. "Als kind droomde ik al van F1. Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn droom heb kunnen waarmaken en echt een carrière heb gehad in de Formule 1. Als sportman gaf het me echter te weinig voldoening", vervolgt hij. "Het is goed om in Amerika te zijn. Aan het begin van elk raceweekend ruik ik bloed. Het geeft me een bepaalde energie die ik al een tijd niet heb gevoeld."

Magnussen stapte van de Formule 1 over naar het langeafstandsracen en reed onder andere met Renger van der Zande bij Chip Ganassi Racing. Tevens debuteerde hij vorig jaar in de 24 uur van Le Mans en kwam hij eenmaal voor Arrow McLaren SP aan de start in de IndyCar. Dit jaar houdt hij zich ook bezig met de Peugeot Hypercar, waarmee de Franse autofabrikant in het WEC en de 24 uur van Le Mans wil gaan racen.