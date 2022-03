Met een sterk optreden op het Bahrain International Circuit vertrok Kevin Magnussen vol goede moed naar Saudi-Arabië, maar voorlopig loopt het nog niet van harte voor de Deen. Kort na het op groen springen van de lichten voor de eerste oefensessie moest de coureur vanwege een hydraulisch lek terugkeren naar de pits. Dat hele uur ging vervolgens aan zijn neus voorbij. In de tweede training was Magnussen weer van de partij, maar ook dit keer niet voor lang. Mechanisch malheur zorgde ervoor dat hij de Haas VF-22 naast de baan moest parkeren en ook in VT2 ging kostbare tijd verloren.

"Het was niet fijn om niet veel te kunnen rijden, maar in de rondjes die ik heb kunnen sturen voelde de auto niet heel slecht", stelt Magnussen vast, die nog nooit eerder op het circuit in Saudi-Arabië reed. "Toch hoop ik op een beter verloop in VT3. Het is zaak om met iets meer rondjes de kwalificatie in te gaan. De informatie die Mick heeft verzameld over de lange runs kunnen we gebruiken om ons klaar te stomen voor de race. De baan is verder prachtig, de snelheid ligt ontzettend hoog en er gebeurt veel."

Aan de andere kant van de Haas-pitbox werd meer gereden. Mick Schumacher noteerde uiteindelijk de dertiende tijd op de zachte band. "We hebben weer waardevolle dingen geleerd", aldus de Duitser. "Helaas konden niet beide auto's in actie komen, hopelijk is dat anders in de toekomst. Ik denk dat we wel weten wat voor pakket we hebben, maar het is aan ons om dit nu samen te laten brengen."