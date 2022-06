Magnussen positief over wijzigingen binnen F1-team van Haas

Kevin Magnussen verliet Haas eind 2020. Daarna hevelde de Amerikaanse renstal steeds meer werkzaamheden over richting Maranello, waar ook het hoofdkwartier van Ferrari zit, door daar een zogenaamde 'Haas-hub' te openen. Haas nam tevens personeel over van Ferrari, waaronder technisch directeur Simone Resta. Haas nam al zo veel mogelijk toegestane onderdelen af van de Scuderia, maar door de verhuizing naar Maranello kan er nu ook nauwer met de Italianen worden samengewerkt. Dit zou deels hebben bijgedragen aan het succes dat Haas momenteel beleeft. De Amerikanen hebben dit jaar al vijftien punten verzameld, terwijl in 2020 en 2021 in totaal slechts drie punten werden behaald.

Diverse concurrenten zetten hun vraagtekens bij de samenwerking tussen Haas en Ferrari, al is er nog geen formele klacht ingediend bij de FIA. Maar de autosportbond heeft de relatie al wel onder de loep genomen en is daarbij tot de conclusie gekomen dat alles op een legale manier verloopt. Magnussen stelt dat de doorgevoerde veranderingen de afdelingen dichter bij elkaar hebben gebracht en het team hebben geholpen in de ontwikkeling van de huidige auto.

"In het jaar dat ik weg was zijn ze verdergegaan", zegt de Deen. "De groep in Maranello is groter. Dit heeft een goede invloed op de communicatie tussen diverse afdelingen. Ze kunnen sneller schakelen en met elkaar praten. Het team zat in al die jaren over de hele wereld verspreid: de Verenigde Staten, Italië en Groot-Brittannië. Qua communicatie is het nu fijner. Je loopt nu gewoon naar een bureau om te overleggen. Dit is beter en draagt bij aan de groei. Daarnaast hebben we ook meer mensen aan boord. En dat is aan de auto te zien. Haas is de goede weg ingeslagen."

Magnussen kende een sterke opening van het seizoen door in drie van de vier Grands Prix in de punten te finishen. De afgelopen races gaat het moeizamer en is de top-tien niet bereikt. Teamgenoot Mick Schumacher heeft nog geen punt gescoord in 2022. In Monaco vielen beide heren uit.