Magnussen: "Problemen van huidige F1-auto's lastig op te lossen"

Om de Formule 1-wagens sneller en aantrekkelijker te maken, heeft het management van de sport de reglementen omtrent aerodynamica en banden in 2017 op de schop gegooid. Het resultaat was meer downforce en bredere banden, waarmee de coureurs plotseling een stuk sneller door bochten konden. Ze hadden meer vertrouwen in de grip en konden eerder op het gas, of later op de rem.

Volgens Haas-coureur Kevin Magnussen is daardoor ook onbedoeld het probleem ontstaan dat gebreken aan de wagen qua balans en wegligging lastiger te vinden zijn. "Ik denk dat de wagens nu zoveel grip en downforce hebben dat het je min of meer altijd lukt om te doen wat je wilt. Dat ligt puur aan de hoeveelheid grip die je over het algemeen hebt. Je kan ze eigenlijk altijd wel prima besturen", aldus de Deense F1-coureur.

Zijn team heeft dit seizoen veel moeite te achterhalen waardoor de bolides in de praktijk niet zo snel zijn als de data uit de windtunnel en simulator doet geloven. Dat het aan de nauwere window van de banden ligt is duidelijk, maar hoe dat kan niet. "Voorheen was de achterkant van de wagen bij het insturen voor een bocht altijd wat instabiel, had je last van onderstuur halverwege de bocht en moest je op de tractie letten bij het uitkomen. Daar was eigenlijk voortdurend sprake van, maar met deze wagens heb je een eindeloze hoeveelheid grip. Instabiliteit is er bijna niet meer en onderstuur is altijd makkelijk te verhelpen. Op nieuwe banden is tractie ook geen probleem. Problemen met de balans zijn er dus bijna niet meer."

In eerste instantie dacht Haas aan een verkeerde set-up, waarmee de coureurs de banden niet op temperatuur konden krijgen. Dat bleek niet het geval, toen de engineers erachter kwamen dat een gebrek aan downforce de boosdoener was. Verbeteringen die in de windtunnel te zien waren vertaalden zich echter nooit juist naar de momenten op de baan.

Teambaas Guenther Steiner gaf recentelijk toe dat hij achteraf gezien eerder had moeten luisteren naar de hints en adviezen van zijn coureurs over wat er mis was met de VF-19. "Ik wil niet op specifieke, technische details ingaan, maar we hadden iets beter naar hen kunnen luisteren toen ze hun mening gaven over wat de wagen wel en niet goed deed. Soms moet je beter naar de coureurs luisteren en minder naar de cijfertjes kijken. Dat hebben we wel geleerd. We moeten nu een manier vinden om de correlatie terug te brengen tussen wat zij zeggen en wat de data aangeeft. Maar zoals ik zei, sinds Barcelona hadden we het anders moeten aanpakken."

Met medewerking van Jonathan Noble