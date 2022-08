Vanaf komend weekend gaan er nieuwe maatregelen in met betrekking tot porpoising. Het betreft controles op het stuiteren, skid blocks en flexibelere vloeren. Porpoising is al maanden punt van discussie. De FIA heeft de strengere controles, en de reglementswijzigingen voor 2023, er onder het mom van een veiligheidskwestie doorgekregen. Porpoising zelf lijkt echter geen probleem meer, stelt ook Haas-coureur Kevin Magnussen. "Met name begint dit seizoen was het aan de orde", zegt de Deen over de kwestie. "Door snel het een en ander te wijzigen hebben wij het onder de knie gekregen. Het kostte performance, maar die hebben we inmiddels teruggevonden zonder porpoising."

Het team dat het meeste last heeft gehad, is Mercedes. Het Duitse merk heeft het probleem eerder dit jaar dan ook aangekaart bij de FIA. Het lijkt er inmiddels op dat de W13 ook vrij is van gestuiter, al hield Toto Wolff in eerdere uitspraken nog een slag om de arm. Magnussen denkt echter dat elk team in staat is om de problemen aan te pakken. "Wel zolang ze dat zelf ook willen", vervolgt de Haas-rijder. "Er wordt dan wel eerst performance ingeleverd. Dat hebben wij gedaan en dat geldt ook voor andere equipes. De teams die dat nog niet hebben gedaan moeten dat uiteindelijk wel gaan doen."

Teamgenoot Mick Schumacher deelt de mening van Magnussen. "Begin dit jaar werden we verrast door het probleem, maar inmiddels is er echt veel verbeterd", zegt de Duitser. "Het ergste kwamen we in Baku tegen. Dat gold bijna voor iedereen, maar sinds dat moment gaat het best goed. Al zijn we daarna wel op banen geweest die vrij glad waren. Daar kenden we geen fysieke pijn. Ik denk dat wij ook bij de teams horen die er het minste last van hebben, anderen hebben het weer wat meer."

