Druk staat op de ketel bij Magnussen: “Dat heb ik graag”

Kevin Magnussen werd kort voor de start van het seizoen gehaald als vervanger van Nikita Mazepin. Haas was tot voor kort een laagvlieger, maar Magnussen zorgde tijdens de openingswedstrijd in Bahrein voor een flinke verrassing door als vijfde te eindigen. De Deen had voor die race overigens relatief veel tijd om zichzelf klaar te stomen met onder meer een testsessie op het circuit van Bahrein. Dat is in Saudi-Arabië wel anders. De eerste vrije training van vrijdagmiddag is ook direct de eerste kennismaking met het circuit waar de Formule 1 in december voor het eerst te gast was. Magnussen heeft zelfs geen tijd gehad om in de simulator te klimmen en het circuit op die manier te verkennen.

“Het grootste verschil is dat ik dit circuit niet ken”, zegt Magnussen over het aanstaande raceweekend. “De voorbereiding op Bahrein was simpel, we hebben kunnen testen en dan is alles bekend. Je weet hoe de slijtage van de banden gaat zijn. Hier heb je meer vraagtekens en er staat meer druk op om de runs niet te verknallen. Als ik een run verpest op de banden die we nodig hebben voor de race, dan is dat een kostbare fout. Er staat zeker meer druk op, maar dat is mooi. Daar kan ik wel mee omgaan.”

Een goed resultaat in Jeddah zou veel betekenen voor Magnussen en Haas: “Alleen al om het feit dat ik onbekend ben op dit circuit, het is geen makkelijke baan. Het is zo’n circuit waar je zoveel mogelijk rondjes wilt rijden. Hopelijk kan ik de schade inhalen voor de kwalificatie en dan er echt voor gaan in de race. Ik kijk er erg naar uit. Of de wagen hier net zo goed werkt als in Bahrein? De tijd zal het leren.”

Magnussen heeft zijn voorbereiding op de Grand Prix van Saudi-Arabië grotendeels gedaan op basis van onboardbeelden van de race die er vorig jaar gehouden werd.