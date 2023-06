Nyck de Vries begon van de zeventiende plaats in de Grand Prix van Canada en kwam vast te zitten in de bekende DRS-trein. De AlphaTauri-coureur wilde zich echter een weg naar voren vechten en probeerde het halverwege de race dan ook bij Kevin Magnussen. Met DRS open dook De Vries in bocht 1 aan de binnenkant van de Haas-coureur, maar de twee gingen zij-aan-zij door naar bocht 2. Ze schoten allebei wat wijd, wat de deur opende voor George Russell. Vervolgens zat De Vries aan de binnenkant van Magnussen voor bocht 3, maar hij verremde zich en nam onbedoeld Magnussen, die niet kon insturen voor de bocht, met zich mee. De twee liepen geen echte schade op, maar vielen uiteraard hard terug omdat zij moesten omkeren.

"Het was een degelijke race tot dat moment", blikt De Vries terug. "We raceten hard in bocht 1 en 2. Ik ging voor de undercut in bocht 3 en we pushten elkaar in die remzone. Ik verremde me en schoot door", legt hij uit wat er gebeurde. "Het was een racegevecht en race-incident. Als team komen we over het algemeen een klein beetje tekort qua snelheid", reflecteert hij op de prestaties van de AT04 in de race. "We zullen wel zien op welke vlakken we nog kunnen verbeteren voor de Red Bull Ring. Best wat concurrenten hadden updates meegenomen, we moeten dus zien waar we ten opzichte van hen staan. Hopelijk staan we er op de Red Bull Ring weer bij."

Magnussen staat bekend als een coureur die harde duels aangaat. De Vries zag het desondanks niet helemaal aankomen dat de Deen in bocht 2 zou volharden. "In bocht 1 dacht ik wel van... Ik had DRS en was er min of meer helemaal voorbij, toen kwam hij er in bocht 2 nog half tussen. Dat neem ik niemand kwalijk, iedereen is vrij om te racen en dat hoort bij het spelletje", aldus de AlphaTauri-coureur, die benadrukt dat dit soort dingen bij het racen horen. Wat de verremming dan veroorzaakte? "Minder grip en [het was er] heel hobbelig, dat hielp niet", verklaart hij. "Het is geen recht stuk, je draait continu. Ik ging de andere kant op dan de bocht. Het was lastig om de bocht te halen."

Ongelukkig incident

Als het aan De Vries ligt, hoeft er in ieder geval geen gesprek te komen met Magnussen. "Wat mij betreft niet, ik heb geen problemen met hem. Als hij dat wel met mij heeft, hoor ik het wel. Het hoort erbij." Zonder het incident had er volgens hem toch geen punt in gezeten. "Ik denk dat het realistisch gezien niet eerlijk zou zijn geweest om een punt te pakken, maar we zouden zeker wel hoger zijn gefinisht. Maar als we eerlijk zijn, hadden we vandaag niet het pakket om voor de punten te strijden", geeft hij toe.

Magnussen zag het incident met De Vries als een ongelukkig moment en weet dat hij er zelf weinig aan kon doen. "Hij zat aan de binnenkant maar verremde zichzelf en kon de bocht niet meer halen. Ik zat aan de buitenkant, dus ik werd geblokkeerd en dus moesten we naar de uitloopstrook. Het was ongelukkig voor mij", legt de Haas F1-coureur het vanuit zijn perspectief uit. "Hij racete behoorlijk hard, dat zeker", lacht de Deen. "Maar wie ben ik om daarover te klagen? Het probleem is dat hij in bocht 3 zijn rempunt miste en hij nam mij daarin mee, dat was het wel. Ik denk niet dat hij het met opzet deed, dat zou gek zijn."

Video: Het incident tussen Nyck de Vries en Kevin Magnussen in de Grand Prix van Canada