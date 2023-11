Voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië heeft F1-wedstrijdleider Niels Wittich aanpassingen doorgevoerd aan de regels omtrent het 'onnodig langzaam' rijden. In de pitstraat is de afgelopen raceweekenden regelmatig te zien geweest hoe coureurs stilstonden om een gat op te bouwen, daardoor ontstonden lange files in de pitstraat. Om dat te voorkomen wil de FIA dus dat coureurs die een gat willen laten vallen links blijven rijden in de pitstraat zodat andere coureurs er rechts voorbij kunnen. In de fastlane van de pitstraat mag vanaf heden niet meer stilgestaan worden.

Kevin Magnussen twijfelt niet aan de goede intenties van deze wijziging, maar is wel sceptisch over de werking hiervan. Hij verwacht dat het probleem zich nu alleen maar verplaatst. "Ik heb het eerlijk gezegd geprobeerd te begrijpen, maar ik weet niet zo goed wat we moeten doen", zegt Magnussen op een vraag van Motorsport.com over deze nieuwe aanpak. De Deen voorziet een drukte vlak voor de tweede safety car-lijn, die belangrijk is voor de maximumtijd in een kwalificatiesessie. "Ze zeggen dat als je langzaam wil rijden in de pitstraat, je naar de slowlane moet gaan. Dat betekent dat zij [de andere auto's] jou kunnen inhalen."

"Dat betekent dus dat je dat niet doet, omdat je niet wil dat iemand je inhaalt", vervolgt de Haas F1-coureur. "Ik weet dus niet zo goed hoe je gaten laat vallen tussen de pituitgang en de tweede safety car-lijn. Wat er tot nu toe dus in de pitstraat gebeurde, gaat nu bij de [SC2-]lijn gebeuren", vermoedt Magnussen.

Hij stelt dat coureurs een buffer van vijf seconden moeten opbouwen bij SC2 om genoeg schone lucht te hebben voor de kwalificatieronde. Dat kan dus behoorlijk ingewikkeld worden als coureurs anderen inhalen in de pitstraat. "De tweede safety car-lijn bepaalt jouw gat aan het begin van de ronde, want je hebt minimaal vijf seconden nodig bij SC2 omdat je anders het risico loopt dat je een te klein gat hebt wanneer je aan je ronde begint", legt Magnussen uit. "Dat gat moet ergens vandaan komen. Er zal dus een opstopping komen maar in plaats van in de pitstraat, zal dat voor SC2 zijn."

Geen straf

Om in zijn algemeen chaos in de kwalificatie te voorkomen voerde de FIA al de maximumtijd in voor een outlap en inlap. Coureurs moeten zich dan aan de deltatijd houden tussen de twee safety car-lijnen op het circuit. Dat moest met name in de laatste bochten problemen met verkeer voorkomen, iets wat lijkt te hebben gewerkt. Magnussen erkent dat ook, maar dat heeft wel onbedoelde gevolgen gehad volgens hem. "Aan het einde van de outlap is het probleem veel kleiner. Je kunt zeggen dat het een klein beetje voorspelbaarder is omdat je weet waar je zult staan. Als je eenmaal SC2 voorbij bent gereden, weet je wat het gat zal zijn - tenzij iemand je inhaalt. Als iemand een pushronde afrondt en aan koelronde begint voor nog een snelle ronde en je inhaalt, dan vormt dat een probleem omdat iemand dan in het gat duikt waarvan je had gedacht dat je die zou hebben toen je de pitstraat uitreed. Dan zit je misschien in de problemen."

"Dan gebeurt het wel eens dat je met iemand om positie vecht in de outlap. Dat is mij al twee keer overkomen sinds de introductie van deze regel. Het is dus lastig en eerlijk gezegd hebben meerdere coureurs die limiet, die delta, overschreden. Dus ik weet niet waarom iemand zich al te veel zorgen zou maken om het overschrijden daarvan. Als ze iemand dit laten overschrijden maar geen straf uitdelen, hoe kun je dan de volgende wel bestraffen? Het betekent dus niet heel veel", aldus Magnussen.