Magnussen: Nieuwe F1-auto gevoelig voor wind door aangepaste vloer

Het stuiteren van de Formule 1-wagens was gedurende 2022 een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Het zorgde ervoor dat de FIA op grond van de veiligheid besloot om regels te veranderen. De randen van de vloer staan daarom anderhalve centimeter hoger. Daardoor kunnen teams niet zo laag gaan met de rijhoogte als een jaar geleden. Het lijkt daadwerkelijk effect te hebben op het gestuiter van de auto's. In de meeste gevallen kon het gestuiter gemotiveerd worden door de extreme afstellingen die de teams tijdens de test in Bahrein probeerden.

Haas F1-coureur Kevin Magnussen erkent dat de aanpassingen het gewenste effect hebben, maar stelt dat de auto’s wel gevoeliger zijn voor de wind. “Er is minder porpoising, maar de negatieve consequentie daarvan is dat iedereen meer last heeft van de wind. En dat is hier zeker van invloed. Het zorgt ervoor dat de auto’s iets minder consistent zijn, maar dat is iets waar iedereen mee te maken krijgt.

De aangepaste vloerranden zouden de teams tot een halve seconde kosten, maar de rappe ontwikkeling in F1 zorgt ervoor dat teams dat verlies al gecompenseerd hebben. “Ik weet precies hoeveel, maar daar kan ik niet over praten”, zegt Magnussen, gevraagd hoeveel downforce zijn auto kwijt was. “De reglementswijzigingen hebben op iedereen invloed, maar iedereen vindt meer downforce. Sommige mensen hebben meer downforce, veel meer dan wat ze vorig jaar hadden. Vorig jaar waren de regels gunstiger, maar ik denk dat iedereen een goede stap maakt.”

Ook Esteban Ocon laat doorschemeren dat Alpine niet aan downforce ingeboet heeft. “Op basis van het reglement zouden we downforce verloren moeten hebben, maar dat is volgens mij niet het geval en dat is goed”, aldus Ocon. “Als je om mijn mening vraagt voel ik toch wel verschillen het besturen van de auto van vorig jaar en die van dit jaar. De stabiliteit is een stuk beter.” En wat betreft de wind denkt Ocon dat het probleem in Bahrein uitvergroot wordt. “Dit is zo’n vreemde plek, je hebt overal problemen met de wind. Zaterdagmorgen was het even minder, maar dat veranderde snel. In de middag waaide het harder, hier is de wind altijd een thema. Maar misschien klopt het."