Nyck de Vries wilde Kevin Magnussen in bocht 6 van de Oostenrijkse Red Bull Ring aan de binnenkant inhalen, maar duwde daarbij de Haas-coureur wijd en zelfs van de baan. Magnussen moest even door het grind en kon zijn weg vervolgen, maar verloor veel tijd. De Vries kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn licentie. Het was het tweede incident in korte tijd tussen de twee coureurs, aangezien ze in Canada ook al in gevecht waren en De Vries na een verremming de weg blokkeerde voor Magnussen. Toen werd er geen actie ondernomen en gaf de Deense coureur aan dat De Vries agressief reed, maar dat hij daar zelf niet over mocht klagen omdat hij daar ook wel een handje vol van heeft.

In Oostenrijk klonk Magnussen echter al een stuk minder vriendelijk over de actie van De Vries. Hij stelde in de openingsfase van de race op de boordradio dat De Vries hem 'volledig van de baan had geduwd' toen hij bij de herstart in bocht 4 voorbij wilde gaan aan de Haas-bolide. Toen werd ook geen actie ondernomen, maar voor het incident in bocht 6 dus wel. De stewards oordeelden dat de 28-jarige coureur uit Friesland ruimte had moeten geven aan Magnussen, aangezien hij bij het ingaan van de bocht voor de AlphaTauri zat.

"Hij heeft er een straf voor gekregen, toch?", vroeg Magnussen zich af na de race. "Hij duwde me van de baan. Maar hij racet voor zijn toekomst en zit misschien in een wanhopige situatie. Meer kan ik er niet echt over zeggen. Hij heeft een straf gekregen, dus het is wat het is." De Vries werd uiteindelijk zeventiende, Magnussen achttiende. De Vries kon van zijn kant wel genieten van het duel. "We schijnen elkaar nogal te mogen op de baan", zei de Nederlander. "Het was intens racen, maar ik accepteer de straf. Het is niet aan mij om het te beoordelen. Gelukkig was onze voorsprong dusdanig dat we geen plekken verloren." Op de vraag of dit voor hem 'gewoon' onderdeel is van racen, antwoordt hij: "Het is niet zo relevant wat ik denk", lacht de Fries. "Ik ben niet de persoon die beslist of ik er een straf voor moeten hebben of niet. We racen fel en zoeken de limiet op. Soms ga je over de grens, soms niet. Ik kreeg er vijf tellen straf voor."

Video: Het incident tussen Nyck de Vries en Kevin Magnussen in GP Oostenrijk