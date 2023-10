Haas F1 heeft dit seizoen laten zien dat de VF-23 met name over één ronde kan uitschieten in de kwalificatie, maar in de race laat de bolide het vaak afweten. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg hebben op de zondag vaak te maken met hoge bandenslijtage, waardoor zij snel terugvallen en vaker een pitstop moeten maken dan de concurrentie. Het Amerikaanse team neemt updates mee naar Austin in de hoop de problemen met de VF-23 te verhelpen, al ligt de focus met name op kennis opdoen.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet hoop dat dit een grote vooruitgang oplevert, maar er zit eigenlijk een tweede element vast aan deze upgrade en dat is onderzoek voor volgend jaar", zegt Magnussen. "We hopen allemaal stiekem dat de auto beter presteert dan wat we nu hebben, maar het grotere doel is onderzoek en kennis opdoen voor de auto voor volgend jaar. Het is duidelijk dat onze auto onder zeer specifieke omstandigheden kan presteren, maar dat window is te smal en deze moeten we verbreden. Het moet gebruiksvriendelijker worden en geschikt voor een grotere verscheidenheid aan circuits en omstandigheden. Hopelijk zijn we in staat om makkelijker te volgen en kunnen we vriendelijker zijn voor de banden", aldus de Deen.

Teamgenoot Hülkenberg kan ook niet wachten om de effecten van dit updatepakket te zien, aangezien het team met name in de races worstelt. "We hebben lang uitgekeken naar deze update, die bedoeld is om onze prestaties, karakteristieken en zwakke punten van de auto te verbeteren, waardoor we het vooral op zondag moeilijk hadden. Het is bedoeld om bandenslijtage, consistentie en de prestaties aan te pakken. Kevin en ik koppelen sinds het begin van het seizoen, of na elke sessie, onze bevindingen terug naar de engineers en ontwerpers. Hopelijk is er een grote sprong voorwaarts in de prestaties, maar we hebben voor volgend jaar ook een richting nodig - waar we naartoe gaan met deze auto, welke filosofie we gaan volgen en welke richting we op moeten."

Haas-teambaas Guenther Steiner heeft al uitgelegd dat zijn team van plan is om een deel van de nieuwe onderdelen direct over te zetten naar de bolide van 2024. Deze updates zijn ook gebaseerd op de ontwikkeling van die bolide, maar dankzij een gebrek aan updates tijdens het seizoen kan het team nu dus uitpakken met een stevig updatepakket. "We hebben het concept van de auto gewijzigd omdat we met het concept waarmee we begonnen op het gebied van performance geen winst meer konden boeken", legt hij uit waarom Haas juist nu met zo'n groot pakket komt. "Het creëren van meer downforce en minder luchtweerstand was er gewoon niet meer bij, dus moesten we het concept veranderen in wat algemeen bekend staat als het 'Red Bull-concept' of het 'downwash-concept'."