Fittie met Hülkenberg achtervolgt Magnussen: “Begrijp dat niet”

Magnussen en Hülkenberg hadden tijdens de Grand Prix van Hongarije van 2017 zowel op de baan als ernaast een aanvaring met elkaar. De Duitser werd tijdens een duel in die race op het gras gedrukt door Magnussen en liet na afloop van de race zijn onvrede blijken door de toenmalig Haas F1-coureur ‘wederom de meest onsportieve coureur op de grid’ te noemen. Magnussen, die op dat moment geïnterviewd werd, antwoordde op geïrriteerde wijze met ‘suck my balls, vriend’. Die woorden zijn lang blijven hangen bij menig F1-fan, want anno 2020 werd Magnussen nog altijd herinnerd aan de uitspraak.

En dat irriteert de Deense coureur, die zelf liever terugdenkt aan dingen die hij op de baan presteerde. “Dat moment met Hülkenberg is aan mij blijven kleven en het is iets wat bijna vervelend is geworden om over te praten. Er zijn andere dingen die ik me blijf herinneren”, vertelde Magnussen aan Motorsport.com. “Dat ding heeft veel aandacht gekregen, maar is niet iets wat ik me zal herinneren van mijn F1-carrière. De meerderheid van de mensen neigen om in te zoomen en bij een ding te blijven, zoals met mij en Nico. Zelf denk ik er nooit aan, maar het blijf aan mij kleven. Het is nu vier jaar geleden, maar ik krijg er nog steeds vragen over. Ik vraag me dan ook af waarom men zich dat herinnert? Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Zelf heb ik meer herinneringen aan de dingen die op de baan gebeurden.”

Een van de mooiste herinneringen aan zijn F1-carrière die wel blijft hangen bij Magnussen is zijn debuutrace: de GP van Australië van 2014. “Het was de realisatie van je droom, die werkelijkheid werd - die eerste race is iets wat ik nooit zal vergeten. Dat hele weekend niet”, erkent hij. Dat weekend zag Magnussen twee dromen in vervulling gaan, want tijdens zijn debuut pakte hij meteen ook zijn eerste (en uiteindelijk ook enige) podiumplaats. “Ik was bang dat ik wakker zou worden en dat het een droom zou blijken. Het was zo surrealistisch dat ik eindelijk meemaakte waar ik mijn hele jeugd van heb gedroomd.”

De Formule 1-carrière van Magnussen kwam af na de Grand Prix van Abu Dhabi (voorlopig) tot een einde. Werkgever Haas F1 sloeg een andere weg in en daardoor was er voor hem, evenals teamgenoot Romain Grosjean, geen plaats meer. Hun vervangers zijn debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Magnussen heeft echter voor 2021 echter een mooi zitje bemachtigd bij Chip Ganassi Racing, waarvoor hij gaat uitkomen in het IMSA SportsCar Championship. Later deze maand debuteert hij in de klasse tijdens de 24 uur van Daytona.