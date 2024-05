Magnussen moet rest van F1-seizoen voorzichtig rijden: schorsing nadert

De Grand Prix van Miami werd een weekend dat Kevin Magnussen snel zal willen vergeten. In de sprintrace speelde hij weer het teamspel door zich hard te verdedigen tegen Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda om zo teamgenoot Nico Hülkenberg aan de zevende plaats en twee punten te helpen. In die sprintrace behaalde hij echter drie keer een voordeel door het naast de baan rijden, wat hem in totaal dertig seconden tijdstraf opleverde. Ook kreeg hij vijf seconden tijdstraf voor het veelvuldig overschrijden van de track limits.

Daarnaast moest hij zich bij de stewards melden om vermeend onsportief gedrag. In die kwestie ging Magnussen vrijuit, maar hij kreeg drie strafpunten voor zijn incidenten in de sprintrace. In de Grand Prix ging het van kwaad tot erger, want daar had hij contact met Logan Sargeant in bocht 3. Het was einde race voor de thuisheld, de Haas F1-coureur kon zijn weg vervolgen. Hij kreeg echter een tijdstraf van tien seconden voor het incident en - nog pijnlijker - twee strafpunten. Zodoende staat de teller van Magnussen na de eerste zes races van 2024 op tien strafpunten. De Deen nadert zo de limiet van twaalf punten: één vergrijp kan hem al een schorsing voor een race opleveren. Het slechte nieuws is bovendien dat de eerste twee strafpunten op zijn licentie pas op 9 maart 2025 komen te vervallen. Kortom, Magnussen is gewaarschuwd voor de rest van het seizoen.

De stewards wezen Magnussen als schuldige aan voor de crash met Sargeant op basis van de richtlijnen voor rijstandaarden. "Om ruimte te krijgen voor een inhaalpoging aan de buitenkant bij de apex van bocht 2 [moet de coureur] ten minste met de vooras naast de vooras van de andere auto zitten", leggen de stewards in het document uit. "Het was duidelijk dat Magnussen zijn vooras niet in die positie had zodat hij recht had op ruimte in die bocht. Bovendien, als dit puur wordt gezien als een inhaalactie aan de binnenkant van bocht 3, zou Magnussen ook geen recht op de bocht hebben gehad volgens de normen voor een inhaalactie aan de binnenkant. Zelfs als dit wordt gezien als een opeenvolging van bochten of een chicane, blijft de beslissing hetzelfde. Volgens de richtlijnen wordt er voorrang gegeven aan de eerste bocht en als je niet het recht hebt om ruimte te krijgen, dan krijg je geen voordeel voor de volgende bocht. Magnussen was daarom volledig schuldig aan de botsing."

Video: Bekijk hier de crash tussen Magnussen en Sargeant