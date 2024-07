Officieel: Magnussen moet na F1-seizoen 2024 vertrekken bij Haas

Haas F1 Team staat in 2025 voor een nieuw hoofdstuk in het bestaan van het team. Eerder werd al duidelijk dat Nico Hülkenberg na het Formule 1-seizoen 2024 vertrekt om bij Sauber - het toekomstige Audi - aan de slag te gaan. Donderdag maakte de renstal uit Kannapolis ook bekend dat het contract van teamgenoot Kevin Magnussen niet verlengd wordt. Dat houdt in dat de 31-jarige Deen op zoek moet naar een nieuwe werkgever voor een langer verblijf in de koningsklasse, terwijl Haas in 2025 juist met een geheel nieuwe line-up aan de start verschijnt. Die bestaat in ieder geval uit Oliver Bearman, die in Silverstone werd aangekondigd. Het is nog niet bekend wie zijn teamgenoot wordt. Alles wijst erop dat Esteban Ocon de overstap gaat maken.

"Ik wil iedereen bij Haas bedanken. Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren voor zo'n geweldige groep mensen heb mogen racen", zegt Magnussen over zijn naderende vertrek. "Ik wil vooral Gene Haas bedanken voor zijn geloof in mij en vooral dat hij mij terughaalde in 2022, toen ik dacht dat mijn tijd in de Formule 1 erop zat. Ik heb geweldige momenten beleefd met dit team, herinneringen die ik nooit meer vergeet. Terwijl ik uitkijk naar het volgende hoofdstuk van mijn raceloopbaan, blijf ik volledig gefocust om de rest van 2024 alles te geven met Haas."

Teambaas Ayao Komatsu bedankt Magnussen voor alles wat hij sinds 2017 zowel op als naast de baan aan Haas heeft gegeven. "Hij is door de jaren heen het fundament van onze line-up geweest. Niemand heeft meer races voor ons gereden en we hebben enkele memorabele hoogtepunten beleefd - niet in de laatste plaats zijn vijfde plaats in de GP van Bahrein van 2022, toen Kevin aan zijn tweede periode bij het team begon", vertelt de Japanner. "Hij verwachtte niet dat hij dat weekend een F1-bolide zou besturen, maar hij zette een opmerkelijke prestatie neer die een enorme boost was voor de gehele organisatie en waarmee hij opnieuw zijn talenten achter het stuur liet zien."

Magnussen coureur met meeste F1-starts voor Haas

Magnussen vertrekt na het huidige seizoen als de coureur die het langste voor Haas heeft gereden. Hij voegde zich in 2017 voor het eerst bij het team, om eind 2020 te vertrekken. In 2022 keerde hij echter terug bij de renstal nadat Nikita Mazepin aan de kant werd gezet vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Na drie jaar komt die hernieuwde samenwerking tussen Haas en Magnussen dus weer ten einde. De coureur uit Roskilde heeft aan het einde van het jaar - als alles goed gaat - aan 147 Grands Prix deelgenomen voor de Amerikaanse formatie.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Magnussen wordt bij Haas F1. De afgelopen maanden is vooral Esteban Ocon regelmatig gelinkt aan een zitje bij het Amerikaanse team, iets wat versterkt werd toen naar buiten kwam dat de Fransman eind 2024 moet vertrekken bij Alpine. Ook huidige Sauber-coureur Valtteri Bottas wordt genoemd als kanshebber. Intussen zijn de opties voor Magnussen relatief beperkt. Zo hebben Williams en Sauber op dit moment nog een plekje vrij, evenals Alpine. Verder lijken er op papier niet veel opties te zijn om in F1 te blijven. Wel heeft Komatsu aangegeven graag op een of andere manier te willen blijven samenwerken met de Deen.