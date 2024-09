Magnussen kraakt FIA na schorsing: "Niet de F1 waar ik van hou"

"Ik ben klaar om de boel te verkloten!", grapt Kevin Magnussen als hij donderdag de media te woord staat in Singapore. Op het Marina Bay Street Circuit keert de Haas-coureur terug na een schorsing, die hij opliep door in Monza als eerste F1-coureur ooit de grens van twaalf strafpunten te bereiken. Hij liep zijn verbanning op na een relatief klein vergrijp in Italië en dat zorgde voor de nodige controverse. Nadien spraken diverse coureurs, onder wie Pierre Gasly – de coureur die op Monza door Magnussen werd geraakt – uit dat het strafpuntensysteem misschien wel aangepast moet worden.

"Ik heb niet gezien wat ze gezegd hebben, maar het is fijn als dat zo is", zegt Magnussen als hij in Singapore geconfronteerd wordt met de uitspraken van zijn collega's. Zelf is hij van mening dat het niet goed is voor F1 dat de mogelijkheid om duels uit te vechten beperkt wordt. "Het voelt slecht als de sport waar je van zoveel van houdt op een manier verandert die je niet kan waarderen. Ik ben absoluut iemand die van hard racen houdt en dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van de schoonheid van autosport – de gevechten, op de limiet zitten en er soms overheen gaan. Die balans maakt of kraakt je race en op dit moment voelt het alsof ze belachelijke dingen bestraffen. Als F1-fan zou ik graag zien dat de sport weer opener wordt en de geweldige strijd toestaat die je op de baan kunt zien."

IndyCar als voorbeeld

Op dat gebied kan de Formule 1 een voorbeeld nemen aan hoe er in IndyCar wordt omgegaan met duels, beargumenteert Magnussen. "Ik heb in IndyCar geracet en races op televisie gezien. Volgens mij hebben ze daar de juiste balans gevonden", verklaart de Deen, die in 2021 één IndyCar-race reed. Wat hij vooral mooi vindt aan de Amerikaanse klasse, is dat de stewards het vertrouwen geven aan de coureurs. "Het racen is daar fantastisch, de coureurs zijn respectvol naar elkaar. Ze krijgen de verantwoordelijkheid in handen gedrukt en ik denk dat het werkt. Het moet hard zijn en deze auto's worden op de baan gezet met de kennis dat ze mogelijk beschadigd raken. Als dat gebeurt, dan wordt de coureur met schade op natuurlijke wijze gestraft."

"Het enige wat verder anders is in IndyCar vergeleken met F1, zijn de circuits", vervolgt Magnussen, die niet blij is met de circuits waarop de Formule 1 tegenwoordig racet. Bijna alle omlopen hebben grote uitloopstroken, wat het overschrijden van track limits in de hand werkt. "De circuits [in F1] zijn niet goed voor racen door al het gedoe met track limits. Ik heb uiteindelijk bijna al mijn strafpunten gekregen vanwege track limits. Het is denk ik best dom dat je met een schorsing eindigt, doordat je een paar centimeter buiten de baan gaat. Dat is niet de sport waar ik van hou."

Meer vertrouwen in coureurs

De FIA is van plan om het strafpuntensysteem na het huidige Formule 1-seizoen opnieuw tegen het licht te houden. Magnussen ziet dat als een teken dat de autosportfederatie beseft dat de huidige opzet niet goed genoeg is. "Hopelijk wordt het opener en beseffen ze dat ze de coureurs moeten vertrouwen", adviseert hij de FIA dan ook. "Natuurlijk zijn er dingen waarop je moet handhaven, dingen als bewegen in de remzone en het reageren op bewegingen. Er zijn gevaarlijke dingen waarop je moet handhaven, maar verder moet je het laten gaan."