Magnussen herenigd met Van der Zande: “Kan veel van hem leren”

Magnussen zegt dat de mogelijkheid om races te winnen één van de belangrijkste redenen is geweest om de transfer te maken van de Formule 1 naar het Amerikaanse endurance-kampioenschap. Hij treedt daarmee in de voetsporen van vader Jan Magnussen die na zijn Formule 1-carrière (McLaren, Stewart) ook besloot de oversteek te maken naar de Verenigde Staten.

Magnussen wordt bij Chip Ganassi in de Cadillac DPi teamgenoot van Renger van der Zande die in oktober opeens moest vertrekken bij Wayne Taylor Racing. De twee gaan lang terug, zo herinnert Magnussen zich. “Ik heb al eens eerder met hem gewerkt. Ik denk dat het in 2009 was, toen hij in de Formule 3 zat en ik in [de Renault] 2.0. We zaten in hetzelfde team. Ik keek echt tegen hem op, als jong kind. Hij is vijf of zes jaar ouder dan ik en ik kijk er naar uit om weer met hem samen te werken.”

De Deen is volslagen onbekend met het endurance-racen. Zijn eerste inzet is al op 27 januari aanstaande tijdens de 24 uur van Daytona, samen met Van der Zande en IndyCar-kampioen Scott Dixon. “Het zal volledig nieuw voor me zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het tempo kunnen opvoeren. En ik heb natuurlijk prima teamgenoten. Ik zal proberen zoveel mogelijk van hem [Van der Zande] te leren. Hij is super succesvol in sportscars en heeft veel ervaring. Dus er zal voor mij gezorgd worden, daar ben ik zeker van.”

Of de overstap naar het IMSA een tussenstop is op weg naar een IndyCar-carrière, kan Magnussen nog niet zeggen. “Je weet maar nooit. Chip Ganassi Racing is een enorm succesvol team in veel verschillende raceklassen. Ik kijk er echt naar uit om me aan te sluiten bij een team waarvan ik weet dat het supercompetitief zal zijn. En alleen al de gedachte dat ik kan uitkijken naar een seizoen waarin ik weet dat ik – of eigenlijk wij – kans maken op overwinningen, is een heel goed gevoel.”

Tot zijn overstap naar Chip Ganassi is Magnussen de komende weken nog gewoon werknemer van het eveneens Amerikaanse Haas F1-team. Bij die stal is hij de komende dagen vooral bezig met het coachen van Pietro Fittipaldi, die dit weekend invalt voor Romain Grosjean. “Er zijn wat onderdelen die ‘m zouden kunnen verrassen, zoals de start van de race en alle procedures net daarvoor. Maar ook alle tools op de auto zoals het differentieel, de verschillende reminstellingen en dat soort dingen. Een hoop dingen die in je voordeel kunnen worden gebruikt. Ik zal proberen Pietro daarin zo goed mogelijk te begeleiden.”