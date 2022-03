Magnussen maakt indruk: “Maar er komt nog meer van hem”

Haas stelde Kevin Magnussen pas anderhalve week geleden aan als opvolger van de aan de kant gezette Nikita Mazepin. De 29-jarige coureur uit het Deense Roskilde reed eerder van 2017 tot en met 2020 voor het Amerikaanse team, maar verdween daarna uit de Formule 1. Magnussen had dus weinig tijd om zich voor te bereiden op de seizoensopener in Bahrein, wat zijn prestatie nog indrukwekkender maakt. Sterker nog, volgens Haas-teambaas Guenther Steiner is dit nog maar het begin.

“Kan je nagaan wat hij over zes of zeven races presteert, als hij tenminste net zo is als alle andere rijders”, refereert Steiner aan het feit dat coureurs over het algemeen wat tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuw team. “Hij is goed teruggekeerd, maar ik ben er eerlijk gezegd van overtuigd dat er nog meer inzit. Je kan niet in deze auto’s stappen en meteen honderd procent zijn, er komt dus nog meer aan.”

Steiner stelt dat Magnussen Haas vooruit gaat helpen. “Ik ben ook heel optimistisch voor het hele team”, reageert hij. “Mick Schumacher gaat nu ook leren om op dit niveau te strijden. Het is een ander niveau dan waarop hij afgelopen seizoen zat. Daarnaast gaat Kevin zich dus nog verbeteren, als hij weer helemaal in het ritme is gekomen.”

Haas bleef in 2021 als enige team zonder punten, maar dat kwam mede doordat het team gedurende dat seizoen geen upgrades introduceerde om zich volledig op 2022 te focussen. Op de vraag of hij desondanks had verwacht zo’n grote stap te zetten met Haas, antwoordt Steiner: “Dit hoopte en verwachtte ik. Hier hebben we voor gewerkt en ik heb altijd gezegd dat we in 2022 terug zouden zijn. Dat blijkt nu ook. Dat ligt niet aan mij, maar aan het team. Iedereen had geloof in onze missie om 2021 op te geven en om ons te richten op 2022. We hadden een plan en dat hebben we uitgevoerd. Ik denk dat iedereen in het team hier trots op kan zijn.”

