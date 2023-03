Haas kende een aantal mindere Formule 1-seizoenen en richtte zich in 2021 al op de nieuwe regels van 2022. De Amerikaanse formatie doorliep 2021 met Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Beide heren zouden afgelopen jaar ook rijden, maar door de oorlog in Oekraïne werd de Rus en zijn riante financiële bijdrage aan de kant gezet. Zijn plek werd overgenomen door Kevin Magnussen. Intussen is ook Schumacher verdwenen en keert Nico Hülkenberg terug op de grid. Dit laatste valt samen met de komst van MoneyGram als nieuwe titelsponsor, die ervoor zorgt dat Haas richting het budgetplafond kan werken. Magnussen vindt dat het team nieuw leven is ingeblazen en een nieuw tijdperk ingaat.

"Haas heeft zeker een stap gezet. Ik zou zeggen dat we een nieuw tijdperk ingaan", antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com of Haas dankzij nieuwe investeringen een sprong kan maken. "Het is bijzonder spannend. We gaan de goede kant op. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Iedereen in het team ziet dat we in een goede positie zitten en dichter bij de gestelde doelen komen. Vooruitgang motiveert iedereen."

Door het krappe budget kon Haas in 2022 slechts een keer met een flinke upgrade komen, maar het team heeft nu een agressievere strategie als het gaat om ontwikkelen. Op deze manier wil het een poging doen de achtste plaats van vorig jaar te verbeteren. "Het is duidelijk dat we een stuk beter voorbereid het jaar ingaan dan eerder het geval was", vervolgt Magnussen. "We reizen nu naar circuits met het gevoel dat we het pakket kunnen optimaliseren voor dat circuit. Dat kost geld. Alleen het feit dat we MoneyGram als titelsponsor hebben, toont aan dat we vorig jaar meer interesse hebben weten te creëren om bedrijven aan boord te krijgen. Hopelijk wordt dat de grote stimulans."