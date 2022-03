Haas F1 haalt ervaren Magnussen als vervanger van Mazepin

Het oorspronkelijke plan van Haas F1 Team was om 2022 aan te vangen met hetzelfde rijdersduo als vorig jaar, toen Mick Schumacher en Nikita Mazepin namens de renstal in de Formule 1 debuteerden. Die plannen gingen echter op de schop toen de Russische invasie in Oekraïne begon. Allereerst werden de sponsoruitingen van het Russische Uralkali van de VF-22 gehaald voor de laatste testdag in Bahrein, terwijl teambaas Guenther Steiner aangaf dat de plek van Mazepin hierdoor niet meer zeker was. Vorige week volgde de bevestiging dat Haas F1 per direct afscheid neemt van zowel de Russische coureur als titelsponsor Uralkali.

Dat heeft Haas F1 voor de uitdaging gesteld om op korte termijn een nieuwe coureur te zoeken voor het zitje naast Schumacher. Meerdere namen hebben daarbij de revue gepasseerd, maar uiteindelijk is het team uitgekomen bij Kevin Magnussen. De Deen heeft een meerjarig contract getekend bij de nummer laatst in het constructeurskampioenschap.

"Ik ben ontzettend blij dat Kevin Magnussen terug is bij het Haas F1-team", zegt teambaas Guenther Steiner over de terugkeer van de 29-jarige coureur. "Wanneer je kijkt naar een coureur die waardevol kan zijn voor het team, laat staan iemand met F1-ervaring, dan kom je uit bij Kevin. Het was een eenvoudige keuze. Hij is per direct beschikbaar en we kunnen hem meteen naast Mick Schumacher en Pietro Fittipaldi inzetten tijdens de test in Bahrein. Pietro gaat deze week eerst een halve dag rijden op donderdag, Mick en Kevin doen de rest voor de start van de Grand Prix van Bahrein."

Magnussen stond al 119 keer aan de start van een Formule 1-race en eindigde bij zijn debuut in 2014 direct op het podium. Hij reed voor McLaren en Renault voor hij van 2017 tot en met 2020 instapte bij Haas. De coureur uit Roskilde eindigde in 2018 op de negende plaats in het rijderskampioenschap. Na de Grand Prix van Abu Dhabi in december 2020 vertrok Magnussen bij Haas. Hij kwam onder meer met Renger van der Zande in actie in het IMSA-kampioenschap.

Magnussen had voor dit seizoen een contract met Chip Ganassi Racing in het IMSA-kampioenschap en met Peugeot voor het Hypercar-project. De beide contracten zijn per direct opgezegd.