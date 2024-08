Magnussen heeft geen spijt van "wilde en spannende" F1-rentree

Het noodgedwongen vertrek van Nikita Mazepin door de Russische invasie in Oekraïne opende onverwachts de deur voor Kevin Magnussen om begin 2022 na een jaar absentie terug te keren bij het Haas F1 Team. Bij het Amerikaanse team scoorde hij later dat jaar zijn eerste pole-position, maar eind 2024 komt aan de samenwerking dan toch een einde. Er lijken voor hem weinig mogelijkheden te zijn om ook in 2025 in de Formule 1 actief te zijn, maar Magnussen geeft in een exclusief interview met Motorsport.com aan dat hij geen spijt heeft van zijn onverwachtse rentree in de koningsklasse.

"Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Ik heb er geen spijt van", antwoordt Magnussen, die eerder eind 2020 al moest vertrekken bij Haas F1, waarna hij voor Chip Ganassi Racing aan de slag ging in het Amerikaanse IMSA. "Het was leuk om zoiets onverwachts te proberen. Het was een wilde rit, want ik had het hoofdstuk mentaal al helemaal afgesloten, werd vader en was al aan de volgende fase van mijn leven begonnen met mijn kind en familie. En ineens was ik terug... Deze hele ervaring is heel spannend geweest voor mij en mijn familie."

Magnussen werd begin 2022 in het diepe gegooid door Haas, dat pas na de wintertests afscheid nam van Mazepin. De terugkerende coureur uit Roskilde begon in Bahrein zonder gedegen voorbereiding aan het F1-seizoen en wist vervolgens vriend en vijand te verrassen door meteen knap als vijfde aan de finish te komen. "Ik lag op het strand met een drankje in mijn hand en zat totaal niet in de mindset van de Formule 1, maar ineens was er paniek", blikt Magnussen nu terug op zijn plotselinge terugkeer bij Haas. "We gingen van het strand naar de luchthaven en boem, ineens stond ik verbrand in de paddock zonder de juiste mindset te hebben. Die hele overgang was gewoon wild en spannend."

Niet alles gaat van een leien dakje

In 2022 was Magnussen de betere in het onderlinge duel met teamgenoot Mick Schumacher. In Brazilië behaalde de Deen dat jaar bovendien zijn eerste - en tot dusver enige - pole in de Formule 1. Aan de zijde van Nico Hülkenberg heeft hij het echter een stuk lastiger, maar hij lijkt ook te beseffen dat het niet altijd even goed kan gaan. "Dat kun je verwachten als je de Formule 1 betreedt. Ik was al een ervaren F1-coureur toen ik terugkeerde, dus ik wist waar ik weer terecht zou komen. Niets was een echte verrassing, dus ik wist het. Ik wist dat er obstakels zouden zijn en ik wist ook dat het niet allemaal van een leien dakje zou gaan en dat er wittebroodsweken zouden zijn", aldus Magnussen. "Het hoort er allemaal bij."