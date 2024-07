Magnussen wil geen reserverol in F1: "Dan liever stoppen"

Haas F1 neemt na het huidige Formule 1-seizoen afscheid van Kevin Magnussen, waardoor er een plek vrijkomt naast debutant Oliver Bearman. Voor Magnussen betekent het een einde aan een samenwerking van zeven jaar, verspreid over twee perioden. De beslissing is uiteindelijk vanuit het team genomen en de Deen vernam het nieuws via een telefoongesprek. "Voor mijn gevoel zit ik al sinds het begin bij Haas in de Formule 1", zegt Magnussen. "Ik voel me echt deel van de familie. Het zal vreemd worden om aan het einde van het jaar afscheid te nemen van het team. Maar aan alles komt een einde. Het is nog vrij vroeg in het seizoen en Haas heeft besloten dat het tijdig zijn coureurs voor volgend jaar wil vastleggen. Er zijn nog zitjes beschikbaar."

Voor zijn gevoel had hij wel nog een kans verdiend bij Haas voor het seizoen 2025. "Of ik de beslissing begrijp? Ik denk niet dat je altijd iets hoeft te begrijpen of het ergens mee eens hoeft te zijn", bekijkt Magnussen het van de nuchtere kant. "Dit is de Formule 1. Die dingen gebeuren en je gaat gewoon door. Je kunt naar de aankomende coureurs kijken en denken 'zijn zij beter of niet?' Maar dat maakt niet uit, want het feit is dat zij racen en zo is het nou eenmaal. Het maakt dus niet uit of je er begrip voor hebt of niet."

Nu weet Magnussen in ieder geval dat hij zijn Haas F1-zitje zal verliezen, maar hij ziet 'andere interessante projecten' binnen de koningsklasse van de autosport. "En er zijn nog zitjes in de Formule 1 beschikbaar die interessant zouden kunnen zijn", voegt hij toe. Aan een alternatief plan, doorgaan als reservecoureur bij een van de teams, wil hij in ieder geval niet denken. "Ik denk niet dat ik geïnteresseerd zou zijn in een reserverol", geeft de teamgenoot van Nico Hülkenberg aan. "Als ik een of andere rol binnen Haas zou kunnen accepteren, dan betekent dat natuurlijk dat ik geen F1-zitje heb weten te bemachtigen."

Niet stoppen met racen, misschien wel met F1

In dat geval, stelt Magnussen, zou hij liever verder kijken dan de Formule 1. "Ik denk dat ik het dan voor gezien houd in de Formule 1. Ik zou dan niet gewoon naar alle races meewillen, ik zou me dan willen focussen op andere zaken die spannend zijn en die me voldoening geven. Ik denk dat reservecoureur zijn, wachten tot iemand zijn been breekt, niet erg opwindend is."

Magnussen is in ieder geval geen vreemde in andere vormen van autosport, want voordat hij in 2022 terugkeerde in de Formule 1 reed hij in het IMSA SportsCar Championship. Het liefst blijft de coureur, die in 2014 in de Formule 1 debuteerde, in de Formule 1. "Ik zie mezelf niet zo snel afscheid nemen van mijn tijd in de racerij", benadrukt hij. "Ik zit in de Formule 1 en dat is de koningsklasse van de autosport. Maar ik ben ook altijd van mening geweest dat andere raceklassen buiten de Formule 1 geweldig zijn. Zolang je kans maakt om hier te rijden, moet je dat doen. Het is de top van de autosport. Ik heb enkele kansen gehad, maar je krijgt niet elke dag de kans om in de Formule 1 te rijden. Het is daarom logisch dat iedereen probeert om hier te blijven."

Over zijn opties buiten de Formule 1 wil Magnussen op dit moment nog niet al te veel kwijt. Hij geeft wel aan dat hij in onderhandeling is over een contract buiten de Formule 1. Gevraagd of hij, als eigen manager, op dit moment met Formule 1-teams in gesprek is over een zitje, antwoordt Magnussen: "Ja."