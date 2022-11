Magnussen heeft geen problemen met Hülkenberg als teamgenoot

Haas bekijkt momenteel de opties voor het tweede Formule 1-stoeltje in 2023. Naar verluidt gaat het tussen Mick Schumacher, die nu al voor de renstal actief is, en landgenoot Nico Hülkenberg. De keuze voor laatstgenoemde zou een bijzondere zijn, dit omdat Kevin Magnussen en hij in het verleden al vaker controverses hebben gehad. Na de Hongaarse Grand Prix van 2017 zei de Deen tegen de toenmalig Renault-coureur dat hij zijn "ballen moest kussen", na een akkefietje op de baan waarbij Hülkenberg door Magnussen het gras werd opgedrukt. Nu beide heren dat moment al lang achter zich hebben gelaten, is de kans op spanningen onwaarschijnlijk.

Magnussen zelf staat niet onwelwillend tegenover het idee om een ervaren coureur als Hülkenberg als collega te krijgen. "Ik heb het vaker gezegd: ik heb geen probleem met Nico", aldus de Deen. "Ik respecteer hem als coureur, maar ken hem verder niet echt. Ik zou er geen probleem mee hebben. Ik heb sowieso geen mening over wie in die andere auto moet zitten. Mick doet het goed momenteel. Hij had begin dit jaar wat problemen en crashes, maar hij is zeker sneller geworden."

Hülkenberg verving in Bahrein en Saudi-Arabië Sebastian Vettel, die vanwege een coronabesmetting beide Grands Prix aan zich voorbij moest laten gaan. De speculaties over een eventuele overstap naar Haas namen eerder deze week toe, toen bleek dat Stoffel Vandoorne in 2023 als test- en reserverijder aan de slag gaat bij Aston Martin. In gesprek met Servus TV in Mexico zei Hülkenberg positief te zijn over de voortgang van de gesprekken met Haas, ook al waren deze nog niet afgerond. "Het is niet mijn beslissing", zei de Duitser. "Ik maak die niet. De gesprekken lopen nog. Ik ben relatief optimistisch, maar we moeten nog even geduld hebben."

Schumacher is zich ervan bewust dat de tijd begint te dringen om genoeg indruk te maken op de bazen van Haas zodat hij ze kan overtuigen hem in 2023 aan boord te houden. Hij zegt echter dat het zinloos is om zich te laten afleiden door zaken die hij niet in de hand heeft. "Ik ben hier om mijn werk te doen en dat zo goed mogelijk uit te voeren", zei hij in Mexico. "Dat is mijn belangrijkste focus en waar ik controle over heb. Ik probeer mijn best te doen."