Magnussen: Geen druk om beste vrienden te worden met Hülkenberg

Voorafgaand aan de seizoensfinale van de Formule 1 in Abu Dhabi maakte Haas vorig jaar bekend dat Nico Hülkenberg in 2023 de nieuwe teamgenoot wordt van Kevin Magnussen bij het Amerikaanse team. Hülkenberg vervangt landgenoot Mick Schumacher. In het verleden hebben Magnussen en Hülkenberg het weleens met elkaar aan de stok gehad. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije in 2017, noemde Hülkenberg Magnussen de meest onsportieve coureur op de grid. Met “suck my balls" gaf de Deen een kort maar krachtig antwoord.

Na het incident hadden de heren weinig contact, tot ze elkaar vorig jaar tegenkwamen bij de GP van Bahrein. Toen maakten ze grappen over het incident. Voordat Hülkenberg vorig jaar vast werd gelegd, gaf Magnussen aan er geen problemen mee te hebben als de Duitser zijn teamgenoot zou worden. Volgens de Deen heerst er een verkeerd idee over de relatie tussen de heren. “We zijn nooit close geweest in het verleden”, zegt Magnussen tegenover onder meer Motorsport.com. “In Bahrein kwamen we elkaar tegen op het vliegveld en praatten we wat bij. Veel mensen denken dat er nog steeds iets van ruzie gaande is, maar dat is niet zo.”

Volgend jaar rijdt Hülkenberg voor het eerst sinds 2019 weer een volledig F1-seizoen, na in de afgelopen jaren alleen enkele keren te zijn ingevallen bij Racing Point en Aston Martin. Met de man uit Emmerich hoopt Haas consistentie en ervaring in huis te halen, nadat Schumacher Magnussen vorig jaar niet kon bijbenen. Magnussen zal bij Hülkenberg net zo open zijn zoals hij dat bij Schumacher was, maar voelt geen druk om buiten het circuit een hechte band op te bouwen. “Ik denk dat je geen beste vrienden hoeft te zijn. Misschien worden we beste vrienden, wie weet! Maar er is geen druk om iets op te bouwen weg van het circuit. Ik respecteer hem als coureur, en ik denk dat dit het enige is wat telt. Ik zal hem nu leren kennen als persoon. Ik ben nooit echt close met hem geweest en heb hem nooit leren kennen. Maar dat maakt niet echt uit. Ik weet zeker dat we als teamgenoten goed gaan samenwerken, op de baan en naast de baan.”