De Formule 1-carrière van Kevin Magnussen leek voorbij te zijn na het seizoen 2020, toen het team van Haas besloot de samenwerking niet te verlengen. Haas koos met Nikita Mazepin en Mick Schumacher voor twee rookies in 2021. Nadat het contract met Mazepin begin vorig jaar werd opgezegd na de Russische inval in Oekraïne, keerde Magnussen terug met een meerjarige deal bij het Amerikaanse team. De Deen finishte als vijfde bij de openingsrace van 2022 in Bahrein en pakte in Brazilië zeer verrassend zijn eerste pole-position uit zijn loopbaan. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelde in een interview met Motorsport.com al dat hij zag dat Magnussen mentaal “een stuk sterker” is geworden na zijn terugkeer, mede door zijn ervaringen van het racen in Amerika en het feit dat hij ondertussen vader was geworden.

In een interview met Motorsport.com geeft Magnussen aan dat hij een andere instelling heeft, nadat hij zijn eigen verwachtingen en persoonlijke druk wat afzwakte. “De grootste druk wordt gevormd door mijn eigen verwachtingen”, legt de Deen uit. “Toen ik een kind was, dacht ik dat het leven allemaal om F1 draaide en het bereiken van de top van de sport. Ik dacht dat wereldkampioen worden in de F1 het ultieme is wat je kan bereiken in het leven. Nu besef ik dat dit niet zo is. Dat neemt wat druk weg en dat is positief. Ik geniet nu meer van de Formule 1. Toen ik in mijn oude mindset zat, voelde alles erg eng vanwege de druk die ik mezelf oplegde. Ik was bang dat ik geen blijdschap zou ervaren als ik geen succes zou hebben in de sport. Dat geeft natuurlijk veel druk. Dan komt er nog druk van alle andere mensen bij. Deze sport is een erg zware competitie op veel gebieden. Ik denk dat het nu positiever is. Mensen grappen vaak dat je twee tienden qua snelheid verliest als je vader wordt, maar dat is zeker niet het geval. Het is denk ik andersom.”

In 2014 debuteerde Magnussen in de Formule 1 bij McLaren. Toen hij bij zijn eerste race het podium haalde, geloofde hij dat hij kon vechten voor de titel. Na een seizoen moest hij echter vertrekken bij het team. Na een jaar bij Renault kwam hij in 2017 bij Haas terecht. Magnussen geeft toe dat hij het nu makkelijker vindt om van de F1 te genieten en dat zijn liefde voor de sport nu sterk is, omdat niets het in de weg zit. “Er ligt nu gewicht op mijn schouders. Natuurlijk heb ik nog steeds grote verwachtingen van mezelf en grote ambities, maar het is nu gewoon anders. Het is allemaal oké. Ik ben blij.”