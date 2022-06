Kevin Magnussen veroverde zaterdag de vijfde startplek naast Mick Schumacher. Het was dus een uitstekende kwalificatie voor het F1-team van Haas, maar Magnussen zag de hoop op een goed resultaat vervliegen na een touché met Lewis Hamilton. Hierbij beschadigde de Deen de zijkant van zijn voorvleugel, waardoor enkele rondjes een end plate los hing. Dit werd opgemerkt door Esteban Ocon. Terwijl Haas Magnussen geruststelde dat de schade minimaal effect zou hebben, was Ocon een andere mening toegedaan. "Ik zie hem hangen. Als hij deze verliest, krijg ik hem in het gezicht", zei hij via de radio. De Alpine-coureur wist dat de wedstrijdleiding meeluisterde en probeerde een zwart-oranje vlag te forceren. Uiteindelijk gaven de stewards hier gehoor aan. In ronde zeven werd de Haas-coureur verzocht binnen te komen.

Magnussen ergerde zich na afloop van de race over de manier waarop Ocon de wedstrijdleiding had beïnvloed. Volgens de Deen was de Alpine-coureur zelf naar hem toegekomen om grapjes te maken over de manier waarop hij Magnussen uit de weg had geholpen. "Hij vertelde hoe slecht de FIA wel niet was", aldus Magnussen. "Als je weet dat je de FIA op deze manier kan beïnvloeden, dan ga je dat doen, nietwaar? Dat is wat hij min of meer deed en dat mag. Maar je moet ons gewoon laten rijden met die shit, er was niets aan de hand. Ik had een lichte touché, het was niet ernstig."

De Deen uitte in Azerbeidzjan al zijn zorgen over de inconsistentie van de wedstrijdleiding. Hij vindt dat de zwart-oranje vlag opnieuw een voorbeeld is van hoe lastig het is voor coureurs en teams om erachter te komen wat nou eigenlijk de regels zijn. "De auto was prima. De vleugel was ongevaarlijk, er was verder niets afgebroken. Denk terug aan Jeddah vorig jaar. Lewis Hamilton won daar met een halve voorvleugel, dat vind ik prima. Laten we als racen als het kan", gaat Magnussen verder. "Het voelt nu ineens heel anders. In Monaco starten ze niet omdat het begon te miezeren en hier word ik naar binnen geroepen vanwege een kras op mijn voorvleugel."

Magnussen viel dus helemaal terug naar de laatste plek door zijn vroege pitstop. Daarna probeerde Haas met hem middels een eenstopper naar voren te krijgen, maar meer dan een zeventiende stek zat er niet in. "Het rijden op één set banden zou altijd al moeilijk worden. Maar goed, je probeert in de punten te komen. Je weet nooit wat er gebeurt. Nu lukte het niet, volgende keer proberen we het opnieuw." De Canadese nachtmerrie van Haas werd compleet gemaakt door de vroege uitvalbeurt van Mick Schumacher. Vermoedelijk is een probleem met de Ferrari-power unit hier de oorzaak van. De Duitser was druk op jacht naar zijn eerste punten in de Formule 1, maar viel uit vanaf de achtste plek.