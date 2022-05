Magnussen droomt nog van F1-titel, maar voelt geen druk meer

Magnussen werd aan het eind van 2020 de laan uitgestuurd bij Haas F1 omdat het team met Mick Schumacher en Nikita Mazepin meer financiën binnenhaalde. Maar de Russische invasie in Oekraïne zorgde ervoor dat Haas het contract met Mazepin verscheurde, de familie heeft immers een directe link met het regime in Rusland. Magnussen werd op het laatste moment gehaald en kreeg naast Schumacher een tweede kans in de Formule 1. Met zijn onverwachte comeback kan hij zijn droom nog altijd vervullen, maar Magnussen voelt de druk van die droom niet meer zo erg.

“Het is anders. Ik had het hoofdstuk afgesloten en min of meer geaccepteerd dat het niet meer ging gebeuren”, zegt de 29-jarige Magnussen. “Na mijn terugkeer leef ik meer van dag tot dag. Ik focus me op m’n werk, probeer plezier te hebben en doe gewoon m’n best. Ik voel geen druk meer op m’n schouders, de verwachtingen zijn niet meer zo hoog. Ik zou heel graag Formule 1-wereldkampioen worden. Het is nog steeds een droom, maar ik denk dat mijn verwachtingen veranderd zijn. Als het gebeurt, dan ben ik natuurlijk heel blij. Maar ik zit in deze sport, ik heb een zitje en doe mijn best. Maar ik voel niet meer diezelfde druk.”

"Mijn perspectief is veranderd"

De Deen was afgelopen jaar voor Chip Ganassi actief in de DPI-klasse van het IMSA-kampioenschap en had voor dit seizoen een Peugeot Hypercar-zitje. Het veranderde zijn perspectief op de sport en deed hem het spel in de Formule 1 meer waarderen. Dit seizoen is hij vliegend begonnen. Hij opende het seizoen met de vijfde plaats in Bahrein en scoorde in de kwalificatie op het circuit van Imola de vierde startplek. “Dat heeft iedereen denk ik, wat het ook is. Wanneer je iets kwijtraakt, waardeer je juist wat je daarvoor had”, aldus Magnussen. “Zeker toen ik vorig jaar terugkeek op mijn F1-carrière voelde ik hoe dankbaar ik was. Ik was al blij met wat ik gedaan had, maar het was toch anders. Ik was gefrustreerd over een aantal zaken die ik gedaan had, maar ook dingen die ik verkeerd deed. De frustratie zat hem in het feit dat ik geen races won, maar ik had ook blij kunnen zijn met mijn deelname in F1. Ik kon het niet echt waarderen, maar dat is nu wel veranderd.”