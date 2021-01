Magnussen dacht bij McLaren wereldkampioen te kunnen worden

Magnussen nam in december in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1, nadat hij in 2014 voor McLaren debuteerde, in 2016 overstapte naar Renault en vervolgens vier jaar voor Haas reed. Terugkijkend was zijn eerste Grand Prix – zeven jaar geleden – direct zijn beste optreden. De inmiddels 28-jarige coureur werd op 16 maart 2014 tweede in de Grand Prix van Australië. Hij had na die race hoge verwachtingen over wat hij zou bereiken in de Formule 1. In navolging van Lewis Hamilton enkele jaren eerder, was hij ervan overtuigd in zijn debuutseizoen bij McLaren direct om de wereldtitel te kunnen strijden. “Ik moet zeggen dat toen ik mijn F1-carrière in Melbourne 2014 begon, ik vrij hoge verwachtingen had. Ik dacht na die race dat ik dat seizoen al kon vechten voor het kampioenschap.”

Magnussen kwam bedrogen uit. Hoewel hij dat jaar nog elf keer in de punten eindigde, bleek Melbourne het hoogtepunt te zijn. Niet alleen van dat seizoen, maar van zijn hele F1-carrière. “Je kunt nooit voorspellen hoe de dingen lopen in de Formule 1. Je moet gewoon je best doen en ervan genieten zolang het duurt.” Magnussen eindigde zijn eerste jaar bij McLaren op de elfde plaats in het kampioenschap, niet voldoende om zijn stoeltje te behouden. In 2015 werd hij vervangen door niemand minder dan Fernando Alonso.

De Deen moest genoegen nemen met een rol als reservecoureur, en kreeg direct een kans op rehabilitatie toen Alonso begin 2015 tijdens de pre-season test geblesseerd raakte en in Melbourne niet mocht rijden. Magnussen nam het stoeltje over, maar zijn MP4-30 begaf het in de opwarmronde en dus kwam er geen revanche. Integendeel, hij zat het hele seizoen op de bank en vertrok aan het einde van 2015 naar Renault. Ook daar reed hij maar één seizoen om eind 2016 de overstap te maken naar Haas, waar zijn beste resultaten twee vijfde plaatsen waren.

Magnussen koestert hoe dan ook geen wrok jegens McLaren. “Ik mag niet klagen, ik ben McLaren dankbaar dat ze me een kans hebben gegeven.” Die kans was er bijna niet gekomen omdat de top van McLaren hem eigenlijk bij Force India wilde stallen. “Dat was bijna een uitgemaakte zaak en het was ook wat ik verwachtte, maar op het laatste moment veranderde dat en kon ik alsnog bij McLaren instappen. Het was een hectische tijd, maar achteraf ben ik blij met hoe de dingen zich hebben ontwikkeld. Ik heb een carrière in de Formule 1 gehad, niet veel mensen lukt dat. Als kind droom je ervan, maar het is best lastig te realiseren. Het is mij gelukt en daar ben ik dankbaar voor. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen.”