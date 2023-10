Het is een opmerkelijk moment voor Haas-coureur Kevin Magnussen, want er leek in eerste instantie niet veel aan de hand te zijn. De Deen reed op zich een goede race, maar een gebroken ophanging zorgde voor de harde klap in ronde 34. De 31-jarige coureur stond even groggy aan de kant en moest ook met de dokter mee.

De rode vlag is uitgehangen vanwege de schade aan de tecpro. Deze is volledig aan gort gereden en de FIA had geen andere keuze om deze te vervangen. Naar verwachting gaat de herstart niet te lang op zich wachten.