Magnussen: "Sainz heeft slechts één goed jaar nodig gehad"

Bij de Italiaanse renstal kondigde vorige maand Sebastian Vettel zijn vertrek aan, waarop de Scuderia als opvolger Carlos Sainz aantrok. Had Ferrari een jaar eerder een coureur nodig gehad, was Magnussen mogelijk zelf in beeld geweest.

De Deense coureur van Haas reed zelf in 2018 een prima seizoen en zijn team werd dat jaar vijfde in het constructeurskampioenschap. “Ik denk dat ik na [het seizoen] 2018 een goede kans had gehad. De realiteit is echter dat we het vorig jaar niet goed deden en voor een buitenstaander is het dan lastig om te bepalen hoe een individu presteerde. Ferrari heeft in dat opzicht voor de veilige optie gekozen. Sainz heeft slechts één goed jaar nodig gehad en krijgt nu de kans om er te rijden”, aldus Magnussen in het Deense Ekstra Bladet.

Toch heeft de inmiddels 27-jarige Deen de hoop op een stoeltje bij een topteam nog niet opgegeven. “Ik ben realistisch. Ik blijf hier niet zitten en mijn kansen verpesten, ik blijf in mezelf geloven. Ik heb zo mijn dromen en elk jaar kijk ik wat ik kan doen om mijn doelen te bereiken. Dat doel is nog steeds de wereldtitel en ik zie nog steeds niet in dat dat niet mogelijk is.”

Het contract van Magnussen bij Haas loopt aan het einde van dit seizoen af, maar hij houdt zich nog niet bezig met de komende contractonderhandelingen. “Op het moment zijn we er ongelooflijk op gefocust om door deze crisis te komen. We hoeven echt nog niet over de toekomst te praten, we hebben nog geen meter gereden. Het belangrijkste op het moment is niet wie er in de auto’s zullen rijden, maar dat ze überhaupt gaan rijden.”

Als het circus eenmaal weer in gang is getrokken, zal Magnussen zich echter op de toekomst gaan richten. “Ik wil onderdeel uitmaken van de nieuwe Formule 1 [na 2021]. Ik denk dat de teams tegen die tijd dichter bij elkaar zitten en de kansen op podiumplaatsen voor Haas groter zullen zijn. Maar eerst moeten we maar zien of het team ook in de Formule 1 blijft. Daarna kijken we wel verder”, besluit Magnussen.