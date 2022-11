Magnussen kijkt uit naar Brazilië: “Veel geschiedenis met Senna”

Komend weekend is het tijd voor de voorlaatste Formule 1-race van het seizoen. Deze wordt verreden op het Autodromo Jose Carlos Pace in Brazilië. Het is bovendien een bijzonder weekend, want op zaterdag wordt de derde en laatste sprint van het jaar verreden. Dat betekent dat de kwalificatie op vrijdag plaatsvindt, en op zaterdag dus een korte race van ongeveer dertig minuten.

Haas-coureur Kevin Magnussen is blij om terug te zijn op het circuit dat ook wel bekendstaat als Interlagos. “Allereerst is het een unieke baan omdat het op een kartbaantje lijkt. Het is erg smal en er is een snelle flow op deze baan. Daarnaast is hier heel veel geschiedenis met Ayrton Senna. Dus als je een Senna-fan bent, is Brazilië een erg speciale baan”, zegt Magnussen.

Snel serieus zijn

De Deen kijkt uit naar het spannende weekend. “Tot nu toe hebben we het goed gedaan [in sprintraces]. We hebben bij elke sprint tot nu toe punten gescoord en ik houd best wel van weekenden waar je snel serieus moet zijn. Drie oefensessies zijn eigenlijk wel veel, en in deze weekenden moet je laten zien dat je klaar voor de kwalificatie kan zijn met een training. Het is voor iedereen hetzelfde, je moet het ermee doen en het wordt normaal. Ik denk dat zes sprints voor volgend jaar goed is, maar de werkdruk voor de mensen in de garage ligt erg hoog. Vanuit het perspectief van de rijder is het erg cool.”

Zijn teamgenoot Mick Schumacher houdt ook van het spectaculaire circuit. “De loop van de baan is iets waar ik van houd. Ik geniet ervan om erop te rijden. Het was een van de eerste circuits waarop ik reed in een Formule 1-simulator. Ik houd er gewoon van om er te zijn, de fans zijn fantastisch en ik kijk er enorm naar uit om er weer te racen. Brazilië is een baan waarop ik me meteen comfortabel voelde, dus ik ben blij om terug te gaan. Ondanks dat ik een normaal weekend fijn had gevonden omdat we dan meer tijd hadden gehad om ons voor te bereiden, is het een uitdaging en daar staan we altijd voor open.”