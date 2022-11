Magnussen blikt terug op sensationele pole: “Wilde het niet jinxen”

“Op welke positie staan we?”, vroeg Kevin Magnussen over de boordradio, nadat hij aan het begin van Q3 zijn vliegende ronde had voltooid. “P1, maat”, luidt het antwoord van zijn race-engineer Mark Slade. Magnussen: “Je maakt een grapje…” Slade: “Ik maak geen grapje. Ik zal vanavond het eten van iedereen moeten betalen.” Magnussen: “Je neemt me in de maling! Ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo gevoeld! Jongens, vier het nog niet, vier het nog niet…”

“Ik wilde het gewoon niet jinxen”, laat de 30-jarige coureur uit Roskilde in de paddock van het Autodromo Jose Carlos Pace aan onder andere Motorsport.com weten. “Ik ben een beetje bijgelovig. Je moet iets niet vieren als het nog niet zeker is.”

Doordat George Russell met de Mercedes in de grindbak was beland, werd de rode vlag uithangen. Iedereen moest terug naar de pits, waar Magnussen vol spanning wachtte op wat het restant van de kwalificatie nog zou brengen. “Het waren angstige momenten, want er waren nog acht minuten te gaan”, zegt hij. “Eenmaal terug in de garage kon ik ook niet goed zien hoeveel regen er nog viel. Ik wist daardoor niet of de baan nog goed genoeg zou zijn dat mensen zich nog konden verbeteren.” Als de baancondities mee waren gevallen, dan was Magnussen kansloos geweest voor de pole-position, beseft hij maar al te goed. “We weten dat we niet de snelste auto hebben. We zijn gewoon als beste van iedereen met de situatie omgesprongen. Ik hoopte daarom dat er niemand nog een ronde op een droge baan zou kunnen rijden.”

De sleutel voor de pole lag hem uiteindelijk in het feit dat Magnussen als eerste aan het einde van de pitstraat had plaatsgenomen voor de start van Q3, terwijl er regen in aantocht was. “De jongens in de garage en op de pitmuur sloegen de spijker op de kop door ervoor te zorgen dat ik als eerste de baan op kon rijden. Dat was een echte gamechanger. Ik kon zodoende mijn ronde rijden toen het circuit op zijn best was. Ik moet het team hier dus enorm voor bedanken. De auto was ook gewoon fantastisch. We waren de hele kwalificatie snel. Wat een dag…”

Magnussen stond aan het einde van Q1 nog onderaan in de tijdenlijst, alvorens hij vlak voor het uithangen van de vlag naar de zevende plek klom. Aangezien de omstandigheden alsmaar beter werden, was promotie naar Q2 daarmee nog niet zeker. Zo’n beetje iedereen die na hem over de streep kwam verbeterde zich, waardoor hij rap terug richting de gevarenzone zakte. Magnussen had er echter een snelle ronde aan vast geplakt en sprong zo nog van de veertiende naar de derde positie, wat door verbeteringen van anderen uiteindelijk P7 was. Ook in Q2 klokte hij de zevende tijd.

Magnussen: “Ik keek na afloop van Q2 naar de tijden en dacht dat dit wel eens het kleinste verschil met de pole-position uit mijn carrière kon worden.” Lachend: “En ik kreeg gelijk!” Op meer serieuze toon vervolgt hij: “De communicatie was perfect en we hebben de juiste beslissingen genomen als het gaat om hoeveel risico we moesten nemen. Geweldig werk van het team dus.”

Eigenlijk zou Magnussen dit jaar niet eens in de Formule 1 rijden. Hij zou voor Peugeot aan het World Endurance Championship deelnemen en voor Ganassi in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap racen. Totdat er een belletje kwam van het Haas F1 Team, dat vanwege de situatie in Oekraïne kort voor het seizoen afscheid had genomen van de Russische coureur Nikita Mazepin. “Een jaar geleden wist ik niet eens dat ik hier zou rijden. Ongelofelijk”, vat Magnussen, die eerder van 2017 tot en met 2020 voor Haas in de koningsklasse uitkwam, de hele situatie samen. Dat hij het team nu iets terug heeft kunnen geven, doet hem goed. “Ze verdienen dit. Het was een grote verantwoordelijkheid om hier terug te komen, maar we hebben absoluut een leuk jaar gehad.”

Op zoek naar een F1-cadeau voor de feestdagen? Reserveer nu het boek F1 2022 Een klasse apart!

Video: Teambaas Guenther Steiner over de kwalificatie in Brazilië