Na afloop van de race zegt Magnussen dat hij nog nooit zo hard heeft gevochten voor een punt tijdens een Grand Prix. “Ik wilde het echt heel graag goed doen. Na de goede kwalificatie zou het zo teleurstellend zijn geweest om er niets uit te halen.”

Tijdens de start verloor hij een aantal plekken, maar kon daarna al snel het gevecht aan met Max Verstappen en Pierre Gasly. Na deze goede start kreeg Magnussen te maken met een remprobleem wat ervoor zorgde dat hij buiten de baan gleed. Hierdoor verloor hij wat plekken. “Ik dacht dat het game over was. Mijn banden waren gewoon op. Dus we gingen pitten voor zachte banden en dat werkte heel goed”, aldus de Deen. Toen George Russell de laatste ronde in de muur eindigde, reed hij de top 10 binnen en haalde net het laatste punt binnen voor het team.

“Hard werken voor momenten als dit”

“Ik werk heel hard voor momenten als deze. Daarnaast wilde ik er zeker van zijn dat er niet meer te halen viel en dat wierp zijn vruchten af”, zegt hij na afloop. Hij erkent dat het team klaar moest zijn om de kansen te grijpen die zich voordeden tijdens de virtual safety car. Het is bekend dat ze bij het team van Haas last hebben van een hoge bandenslijtage, wat ervoor zorgt dat de banden snel slijten en ze dus snel moeten wisselen. Ondanks deze problemen hebben Magnussen en Haas een goed resultaat neergezet tijdens de race. Ook tijdens de kwalificatie kunnen ze op bepaalde circuits goed meedoen om Q3 te halen en daarin een mooie startplek te veroveren voor op zondag tijdens de race. Bij F1.com geeft Magnussen aan dat de komende circuits wat lastiger voor hen gaat worden. “Ik denk niet dat we competitief gaan zijn, totdat we een nieuwe update gaan krijgen en dat is helaas niet het geval in de volgende races”, aldus Magnussen.

Door Shakyra van den Heuvel