Na een jaartje afwezigheid keerde Kevin Magnussen in 2022 terug in de Formule 1 bij Haas. Deze samenwerking eindigt aan het einde van het seizoen, want zijn werkgever kiest ervoor om in 2025 Oliver Bearman en Esteban Ocon in de auto te zetten. In tegenstelling tot huidige teamgenoot Nico Hülkenberg heeft Magnussen nog niet elders onderdak gevonden. In gesprek met onder andere Motorsport.com laat de ervaren coureur weten dat hij weinig onrust voelt over het vervolg van zijn racecarrière. "Het is wel een soort van spannend dat het volgend jaar hoe dan ook anders wordt. Het is wat nieuws, daarom vind ik dit best spannend", vertelt hij. "Maar ik heb wel vaker in deze situatie gezeten. Ik maak me hier geen zorgen over, ik voel geen stress."

Magnussen heeft zich ten doel gesteld om een zitje in F1 te bemachtigen, maar de kansen nemen bijna met de week af. Hoewel er nog vier plekjes vrij zijn, behoort alleen een overstap naar Alpine of Sauber nog enigszins tot de mogelijkheden. "F1 blijft het toppunt van de autosport. Iedereen wil hier zo lang mogelijk blijven hangen", aldus de man uit Roskilde. "Maar misschien gaat dat na 2026 anders zijn", lacht Magnussen. In 2026 gaat het nieuwe technische reglement in en de inhoud daarvan kan op veel kritiek rekenen. "Ik zou graag willen blijven, maar dit hoort bij de reis die je als coureur aflegt."

Andere raceklassen hebben zijn interesse wel. Zo reed Magnussen in 2021 in het IMSA-kampioenschap - waar hij de teamgenoot was van Renger van der Zande - en dat wordt in de wandelgangen weer als optie genoemd. Ook een overstap naar de IndyCar behoort tot de mogelijkheden. "Ik zou wel een keer graag wat anders willen proberen, maar ik ben nog maar 31. Daar maak ik me nog niet druk over", vervolgt de rijder.

Geen haast

Hoewel de meeste teams hun line-up voor 2025 binnen afzienbare tijd rond willen hebben, heeft Magnussen geen haast bij het maken van een keuze: "Het hangt er allemaal van af wat er gaat komen en welke deuren voor me open gaan. Het maakt dan niet uit waar, ik bekijk het stap voor stap. Op een gegeven moment krijg ik een aanbod dat ik niet kan afwijzen. Zover zijn we nog niet, alle opties liggen nog op tafel."