Het Formule 1-team van Haas heeft het hele seizoen grote moeite om goede resultaten te boeken. De VF-23 kampt met hoge bandenslijtage en komt daardoor met name in de races tekort. In de kwalificaties doet de Amerikaanse renstal het daarentegen lang zo gek nog niet, maar de goede startposities verzilveren in punten is iets waar Haas bijzonder weinig aan toe is gekomen. Het resulteert dan ook in twaalf punten in het constructeurskampioenschap, waarmee het team alleen Alfa Romeo en AlphaTauri achter zich weet te houden.

Ook in Japan bleven resultaten uit, al was dat niet te danken aan de prestaties van het team zelf. Kevin Magnussen werd namelijk in de beginfase van de race achterstevoren getikt door Red Bull-rijder Sergio Perez. Voor Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg was het ook geen prettig weekend. De Duitser was genoodzaakt om drie keer keer te stoppen vanwege een tekort aan verse harde banden. Wel finishten beide Haas-coureurs, al was dat met een veertiende en vijftiende plaats niet om over naar huis te schrijven.

Toch gloort er hoop aan de horizon voor Haas. De Amerikanen hebben namelijk voor de Grand Prix in Austin een flink upgradepakket aangekondigd en men verwacht dat daarmee de bandenproblematiek grotendeels wordt opgelost. Tot die tijd zal het echter wel nog een gevecht worden, verklaart Magnussen op een vraag van Motorsport.com: "Tot die tijd staan we in overlevingsstand. We hadden wel een punt in Singapore, maar die baan past beter bij de auto." Voor de race in Qatar heeft de Deen geen hoge verwachtingen. "Ik ben er nog nooit geweest, maar het is een snelle baan, vergelijkbaar met deze baan [Suzuka]", vertelt de Deen. "Er zijn namelijk ook snelle, vloeiende bochten. Die passen niet bij de auto."

Steiner: Hopelijk geven de updates ons wat we verwachten

Haas-teambaas Guenther Steiner is optimistisch over het pakket, maar houdt wel een slag om de arm. "Hopelijk werkt het pakket in Austin. Als het niet werkt, dan leren we in ieder geval iets voor volgend jaar", verklaart de Italiaan tegenover Motorsport.com. Hij geeft aan dat de upgrades snel moeten gaan werken. "We hadden ook een korte tijd om het te ontwikkelen. Toen we besloten om dat te gaan doen, hadden we direct openlijk verklaard dat we het naar Austin wilden meenemen, om zoveel mogelijk races te hebben [met het pakket]."