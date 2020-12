Magnussen ziet GP Abu Dhabi als laatste race van F1-carrière

Het Formule 1-avontuur van Magnussen komt dit weekend in ieder geval voorlopig ten einde. Haas F1 maakte in oktober al bekend dat hij en Romain Grosjean aan het eind van het seizoen moesten vertrekken. Dat bleek ten faveure van debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin te zijn. Magnussen slaagde er niet in een nieuw zitje in de F1 te vinden en zoekt zijn heil vanaf 2021 in het IMSA-kampioenschap, waarin hij als teamgenoot van Renger van der Zande uitkomt voor Chip Ganassi Racing.

Een nieuw avontuur staat hem dus te wachten en daarom ziet Magnussen de GP van Abu Dhabi ook echt als zijn laatste F1-race. “Ik heb er vrede mee. Ik weet dat je nooit nooit moet zeggen in de autosport, want in de F1 kan veel gebeuren”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Maar ik ben er klaar voor om dit mijn laatste race te noemen. Ik ga genieten van het rijden in deze geweldige auto, iets wat veel voldoening geeft, en terugdenken aan de geweldige kans die ik gekregen heb. Als kind droomde ik van het bereiken van de Formule 1 en ik zie het als een privilege dat ik daar mijn werk van kon maken.”

Het is niet de eerste keer dat Magnussen afscheid neemt van de Formule 1. Na zijn debuutseizoen in 2014 werd hij door McLaren aan de kant geschoven. Daar zat hij destijds mee, maar ditmaal kijkt hij dus anders aan tegen zijn laatste race. “Het is niet dat ik me nu verdrietig voel zoals de laatste keer in 2014, toen ik heel zenuwachtig was. Ik herinner me dat Abu Dhabi 2014 een waardeloze race was. Er was zoveel onzekerheid en ze hadden me verteld dat ze de optie zouden lichten, maar uiteindelijk deden ze dat niet en lieten ze mij vallen. Ik herinner me dat ik daar heel verdrietig en teneergeslagen door was. Maar nu heb ik een aantal jaar in de F1 achter de rug en ik kijk echt uit naar wat hierna gaat gebeuren. Het is heel spannend en iets waar ik dus echt naar uitkijk.”

Dat wil niet zeggen dat er zondag geen emoties te bespeuren zullen zijn bij Magnussen. Vooral het afscheid nemen van zijn collega’s bij Haas gaat hem zwaar vallen. “Als ik de auto na de race parkeer ga ik nadenken over dat het de laatste keer is dat ik uit een Formule 1-auto stap. Maar het meest emotioneel wordt het afscheid nemen van alle mensen binnen Haas F1”, concludeert hij. “Het is een groep mensen met wie ik heel close ben geworden, sommigen hebben mij in deze vier jaar enorm gesteund en sommigen zijn vrienden van mij geworden. Om het weekend met hen werken ga ik zeker missen, dat wordt het meest emotioneel.”