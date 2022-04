Magnussen achtste na verkeerde bandenkeuze: Dit was mijn fout

Kevin Magnussen was samen met Mick Schumacher en Nicholas Latifi één van de drie coureurs die besloot op mediums te starten. De Deen ving de race als vierde aan en kwam op die positie ook uit de eerste bocht, maar al snel kwam Magnussen erachter dat het tempo op de geel gemarkeerde band niet zo hoog lag als dat van de mannen op softs. De Haas-coureur werd razendsnel voorbij gestoken door Sergio Perez en niet veel later door Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. In de laatste twee rondjes streefde ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas hem voorbij. Magnussen finishte als achtste, harkte daarmee een puntje binnen en had niet verwacht dat iedereen om hem heen op zacht zou starten.

"Dat was voor mij een verrassing", reageert Magnussen tegen onder meer Motorsport.com. "In VT2 hebben we de softs geprobeerd, maar die sleten ontzettend hard. Toen ik zag dat iedereen op juist die compound begon, werd ik lichtelijk nerveus. In de beginfase werd ik aan alle kanten voorbij gereden en het aan einde werd het meer gelijkwaardig. Uiteindelijk bleek de zachte compound de juiste band."

Met zijn achtste stek bezet Magnussen zondag een plekje op de vierde startrij. "Ik denk dat we daar best blij mee mogen zijn", vervolgt de Haas-coureur. "Voorlopig kennen we een goed weekend. Ik kijk uit naar morgen en hoop nog meer punten te scoren." Magnussen legt uit dat de data van de zachte band in de trainingen Haas en Magnussen deed besluiten niet van start te gaan op die band. "Ik reed ongeveer dertien rondjes en zag veel slijtage, ik vermoedde dat deze zich door zou zetten. In het dertiende rondje leek dit bij anderen ook te gebeuren, maar daarna reden ze hetzelfde tempo als ik. De zachte band was dus het beste rubber, ik heb verkeerd gegokt."