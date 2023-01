Na een kansloos seizoen voor het Formule 1-team van Haas in 2021, waarin het team elke race achteraan reed en geen enkel punt scoorde, begon de Amerikaanse renstal vorig jaar helemaal opnieuw toen de nieuwe technische reglementen ingingen. Kevin Magnussen keerde na een jaar afwezigheid terug om Nikita Mazepin te vervangen en werd meteen vijfde bij de openingsrace in Bahrein. In de races die volgden pakte hij regelmatig punten. Hoewel Haas uiteindelijk terug zou vallen in de rangorde – het team eindigde slechts als achtste in het constructeurskampioenschap – verraste de Deen vriend en vijand door in Brazilië de eerste pole-position uit zijn loopbaan te pakken.

Gevraagd door Motorsport.com of Magnussen verschillen heeft opgemerkt bij Haas tussen het moment dat hij wegging en zijn terugkeer, antwoordt de Deen: “Het voelt als hetzelfde team, maar het is erg dynamisch. Er zijn veel dingen gebeurd bij het team. Het was een goed jaar om opnieuw te beginnen. We kwamen terug in de strijd van het middenveld en pakten onze eerste pole-position. Hopelijk geeft dat een grote boost aan het hele team en brengt dit het geloof dat we terug zijn en een mooie toekomst tegemoet gaan.”

In 2023 krijgt Magnussen met Nico Hülkenberg een nieuwe teamgenoot. Hülkenberg vervangt zijn landgenoot Mick Schumacher. Het geeft Haas een van de meest ervaren line-ups van de grid. Daarnaast krijgt het team een financiële boost door het aantrekken van de nieuwe titelsponsor MoneyGram, die het Haas toestaat om heel dicht bij het budgetplafond te komen. Magnussen ziet dat er betere tijden aankomen voor Haas, maar dat het nog even duurt voordat het team na een aantal wilde jaren echt tot rust komt. “Het team heeft een aantal zware jaren achter de rug. Er gingen mensen weg en daar kwamen nieuwe gezichten voor terug. De groep moet op elkaar ingespeeld raken, omdat een nieuwe groep mensen altijd tijd nodig heeft. Dat was [vorig jaar] ook onderdeel van het proces: een team creëren en laten wennen. Dat zal gaan gebeuren. Het is voor een deel al gebeurd en gedurende de winter zet dat door. We hebben in 2022 één upgrade gebracht. Hopelijk kunnen de mensen van de aerodynamica dit jaar meer pogingen doen om de auto de laten presteren. Dan groeien we op verschillende gebieden, met alles wat we op de baan doen, de strategie, de operationele zaken en de pitstops. Er is bij heel veel zaken ruimte voor verbetering.”