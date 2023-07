AlphaTauri verkeert in 2023 in zwaar weer. De prestaties van Nyck de Vries waren volgens adviseur Helmut Marko ondermaats, waardoor het team besloot hem te vervangen door achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo. Aan de andere kant van de pitbox gaat het niet veel beter. Hoewel Yuki Tsunoda wekelijks het maximale uit zijn bolide haalt, is ook de talentvolle Japanner er slechts twee keer in geslaagd in de punten te finishen. AlphaTauri is zodoende de hekkensluiter in het constructeurskampioenschap.

De keuze om de goedlachse Australiër in de auto te zetten is niet alleen gemaakt om de kortetermijnprestaties te verbeteren, maar ook om een structurele verandering in de manier van werken door te voeren. Nog voordat De Vries de deur werd gewezen, sprak Motorsport.com met de CEO van het Italiaanse team Peter Bayer. Het voortbestaan van het team werd eerder dit seizoen in twijfel getrokken, maar inmiddels is bekend dat Red Bull de stekker niet uit het project gaat trekken. “Het is volkomen zinvol om een jonger broertje in de familie te hebben, die zich bezighoudt met het opleiden van jonge coureurs”, vertelt Bayer. "Dat zal zo blijven. We zullen dat wellicht verder uitbreiden, en iets meer gestructureerd te werk gaan op dit gebied.”

De keuze om Ricciardo naast Tsunoda te zetten is een resultaat van een fundamentele wijziging binnen het team. “Het kan betekenen dat we twee jonge coureurs in de auto zetten, of dat we uiteindelijk kiezen om een ervaren coureur naast een talentvolle coureur zetten. Ik denk dat dat een erg interessante optie is voor het wereldwijde product.” Inmiddels heeft AlphaTauri dus voor de laatste optie gekozen.

Bayer legt uit waarom deze methode goed kan werken voor het opleiden van jong talent en tegelijkertijd de ontwikkeling van het team kan bevorderen: “Het is goed om jonge coureurs op te leiden, maar het verschil tussen F2 en F1 is gigantisch. Franz [Tost, teambaas] heeft gelijk, hij zegt altijd dat de cyclus drie jaar duurt. Als twee coureurs binnenkomen en die blijven drie jaar, dan ontstaat er ongeduld en er is geen duidelijke strategie. Dat is iets dat we willen ontwikkelen. En het gaat niet alleen om de punten. Kijk naar Fernando [Alonso] en Lance [Stroll]. Je hebt een topcoureur die je helpt met je set-up, die zegt ‘denk aan dit, denk aan dat, push meer daarop’.”

Rebranding AlphaTauri aannemelijk

Het huidige contract met kledingmerk AlphaTauri loopt eind dit jaar af, waardoor het team druk bezig is met een mogelijke rebranding. “Op dit moment is onze naam Scuderia AlphaTauri. We zijn dus vernoemd naar de sponsor. Als zij besluiten wat anders te gaan doen, dan moeten wij veranderen. Toen we de langetermijndoelen bespraken met de aandeelhouders en Oliver Mintzlaff [baas van Red Bull], hebben we laten weten dat we eerst en vooral een identiteit moeten creëren waarmee we zowel uniek als onafhankelijk kunnen zijn. We willen qua naam weer meer richting de familie gaan, zodat we op een of andere manier een associatie hebben met het merk Red Bull, waaraan we dan een titelsponsor kunnen hangen. Als die titelsponsor dan drie jaar later besluit om verder te gaan, dan kunnen we ze vervangen zonder dat we het wiel opnieuw hoeven uit te vinden."

Terug naar de Toro Rosso-dagen?

Bayer bevestigt dat de naam Toro Rosso, die het team droeg vanaf de oprichting in 2006 tot 2020, niet in ere zal worden hersteld. “Het heeft zeker historie, dus we zouden daarnaar terug kunnen gaan. Maar ik denk dat we in werkelijkheid veel nieuwe mensen aan boord hebben: de eigenaren, het Red Bull-management, Laurent [Mekies], ikzelf. Ik denk dat we graag voorwaarts bewegen en iets nieuws en fris willen creëren.”