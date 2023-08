Het Formule 1-seizoen 2023 staat vooral in het teken van één coureur: Max Verstappen. De Nederlander domineert tot nu toe en geniet een riante voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Perez. Op de baan is het om de zege dus niet zo spannend geweest, al is er dit seizoen genoeg gebeurd. Zo viel Aston Martin na de sterke seizoenstart terug, schakelden Ferrari en Mercedes over op nieuwe sidepods en beleefde McLaren een ware wederopstanding dankzij upgrades.

Wat Kees van de Grint, voormalig F1-bandenexpert, van deze eerste seizoenshelft het meeste is bijgebleven? "Nou, helaas moet ik zeggen [dat] het eerste wat bij me opkomt, toch de vervelende affaire rond Nyck de Vries is", zegt Van de Grint in gesprek met Motorsport.com. De Vries moest vanwege tegenvallende prestaties en een gebrek aan vooruitgang zijn AlphaTauri-zitje al na tien races afstaan aan Daniel Ricciardo. "Dat vind ik vooral ook van de menselijke kant. Dat is wat bij mij een beetje een stempel [heeft gedrukt]." Van de Grint noemt Max Verstappens indrukwekkende seizoen, het in eerste instantie vasthouden van Mercedes aan haar unieke concept en de teambazenruil bij Ferrari - en het gebrek aan veranderingen daardoor - ook nog als opvallende punten, maar uiteindelijk blijft De Vries het eerste wat bij hem opkomt.

"Dat vind ik... [daar] kan ik eigenlijk niet goed mee overweg", legt Van de Grint uit. "Kijk, natuurlijk hij heeft zichzelf ook niet echt in the picture gereden. Ik kan moeilijk zeggen, de resultaten waren geweldig. Maar je moet ook [kijken naar] de omstandigheden. Hij komt, ze hebben niet zo'n beste auto - Franz Tost (teambaas AlphaTauri, red.) heeft dat zelf [gezegd], dus dat zijn niet eens mijn woorden. Nou, en dan kom je nieuw erin en dan, ja, het loopt niet helemaal zoals het gegaan is. Maar, zeg ik dan, Nyck is een hele goede rijder. Hij heeft een prachtig CV. Maar als je iemand onder contract neemt, dan bestudeer je ook een klein beetje zijn loopbaan. Nou, en dan denk ik dat Nyck altijd een beetje aanlooptijd nodig heeft gehad. [Dat] is ook prima, dat is geen enkel probleem. We zijn niet allemaal de topper die gelijk sensationeel rijdt. En om hem dan na nog niet eens de helft van het seizoen eruit te zetten... Ja, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk... en hoe dat gegaan is ook."

Plan lag al klaar

Het ligt er volgens Van de Grint ook 'dik bovenop' dat er op de achtergrond al wat speelde bij Red Bull, dat Daniel Ricciardo als vervanger van De Vries inschakelde. "Op gegeven moment wordt Ricciardo daar als een soort showrijder aangenomen. Maar ja, dan kan je wel bedenken dat achter de schermen daar al lang aan dit plan gewerkt is. Ik vind het gewoon niet netjes. Ik weet helemaal niet hoe zijn contract (van Nyck, red.) in elkaar zit, maar ik vind dat hij op zijn minst tot het eind van het jaar had moeten rijden."

Eén van de dingen die Van de Grint ook is bijgebleven, is het interview van Helmut Marko met Viaplay. Toen hem gevraagd werd of De Vries nog op Zandvoort zou rijden namens AlphaTauri. "En dan wordt daar lacherig over gedaan, 'wanneer is Zandvoort?' Ja, ik vind die hele affaire een smet op het seizoen", aldus de bandenspecialist. Hij vermoedt daarom ook dat er al langer een plan klaarlag om Ricciardo terug te halen als vervanger van De Vries. "Ik denk het wel. Dat dan Marko zegt dat [Christian] Horner gelijk heeft en dat hij De Vries niet zag zitten. Ja, dan denk ik natuurlijk: daar zit meer achter. Ze hebben alleen maar gezocht naar de stok om hem mee te slaan. Nou, die hebben ze gevonden. Maar wees eerlijk, Ricciardo - en daar kan hij niks aan doen, want het ligt ook aan het materiaal - doet het niet beter. Maar ik vind het gewoon, ja, dat stoort me nou."

In een uitgebreide terugblik op de eerste seizoenshelft van 2023 bespreekt Kees van de Grint samen met Leonie Oude Elferink de hoogtepunten tot nu toe, de grootste verrassingen en geeft hij zijn visie op de prestaties van Sergio Perez ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen. Het gehele interview is bovenaan het artikel te bekijken.