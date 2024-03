De ongekende reeks finishes van Max Verstappen kwam afgelopen weekend tijdens de Formule 1-race in Australië ten einde. Al in de derde ronde stapte de Nederlander uit zijn Red Bull nadat de rechter achterrem in brand stond, waardoor hij voor het eerst sinds Australië 2022 de finishvlag niet zag. Niet alleen de reeks finishes kwam ten einde, ook de tiende zege op rij ging bijna letterlijk in rook op. In het Viaplay-programma In de Slipstream vertelt Kees van de Grint dat hij denkt dat Verstappen wel wist dat het een menselijke fout was waardoor de drievoudig wereldkampioen de race moest verlaten.

"Hij weet wat er gebeurd is. Hier is gewoon een fout gemaakt, een menselijke fout", legt de analist uit. "Hij heeft geen pech gehad. Het is uiteindelijk wel pech dat hij uitvalt, maar het is niet zo dat tijdens het rijden de motor kapot gaat. Hier is een fout van tevoren gemaakt. Dat wist hij, dus daar was hij wel even kwaad over." Daarmee refereert Van de Grint aan het beeld van een boze Verstappen na het uitstappen in de pitbox.

De emotie spoot dus even uit de oren bij de 26-jarige coureur, maar volgens Van de Grint is dat juist iets moois. "Hij is drie keer wereldkampioen. 51 races gewonnen, Formule 1-races gewonnen. En als er een keer te weinig benzine in de tank zit, dan gaat hij tekeer", waarmee hij het voorval van Singapore 2022 aanhaalt. Destijds kon Verstappen niet voor een snelle ronde in de kwalificatie aanzetten omdat te weinig brandstof aan boord van zijn auto zat. "En nu ook. Een andere rijder zou zeggen: 'vliegtuig klaarzetten en naar huis toe.' Nee, hij niet. Dat was heel duidelijk."

Collega-analist Tom Coronel is ook aanwezig en weet wel hoe het komt dat Verstappen die frustratie zo duidelijk uitte. "Het is zijn instinct, en de adrenaline zit helemaal tot hier", besluit Coronel.