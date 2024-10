De druk op Sergio Pérez wordt alsmaar verder opgevoerd. De Mexicaanse Formule 1-coureur presteert het hele seizoen onder het verwachte niveau van Red Bull Racing en ondanks een doorlopend contract spreken teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko steeds vaker uit dat ze niet tevreden zijn over zijn prestaties. Liam Lawson en Yuki Tsunoda timmeren ondertussen bij RB F1 Team flink aan de weg en hopen het zitje van Pérez over te nemen. In het Viaplay-programma In de Slipstream laat Kees van de Grint daarom ook weten dat hij verwacht dat de ervaren coureur niet heel lang meer in dienst van Red Bull gaat zijn.

Van de Grint begint nog wel met een verzachtende omstandigheid. "[We weten niet] of hij wel of niet dezelfde update had als Verstappen", aldus de bandeningenieur, om daarna harde woorden te hebben voor Pérez. "Hij presteert onder de maat. Dat moet toch ook een doorn in het oog zijn van Marko en van Horner. Want je geeft zo op die manier het [constructeurs]kampioenschap wel heel makkelijk weg."

Het management van Red Bull lijkt de handen ook langzaam van Pérez af te trekken, want echt verdedigd wordt hij ook niet meer. "Die hebben allang een plan B. Die weten allang wat hij gaat doen", stelt Van de Grint. De analist verwacht daarom ook dat na Mexico wel eens het bericht kan komen dat het team afscheid van de 34-jarige coureur neemt. "Je weet, ik ben daar geen fan van. Als je ergens aan begint samen, dan maak je het af. Maar gezien het feit hoe ze Nyck de Vries en later [Daniel] Ricciardo eruit hebben gegooid, zou het me niets verbazen. Want in het constructeurskampioenschap gaat het om de centen, dus ik denk dat iemand daar nu zegt 'jongens, laten we die knoop nu maar door hakken.' Het zou kunnen, ik ben er geen fan van, maar het zou kunnen."