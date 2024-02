In Bahrein zijn er meer verhalen dan puur en alleen de Formule 1-testdagen. Ook het nieuws dat Lewis Hamilton na komend seizoen de overstap maakt van Mercedes naar Ferrari wordt door veel mensen uitgebreid besproken. Viaplay-analist Kees van de Grint begrijpt wel dat de recordkampioen de stap naar de Italiaanse renstal maakt. "Ferrari is het enige team dat leeft onder de mensen. Daar heb je supporters van", legt de voormalig bandenspecialist van Bridgestone uit.

Het unieke aan de supportersschare van Ferrari is volgens Van de Grint dat zij puur voor het team gaan. "Bij de andere gaat dat veel over de rijders. Ferrari is - misschien niet helemaal een goede vergelijking - meer een voetbalclub. Een voetbalclub heeft ook supporters en ongeacht wie daar speelt, dan support je die club. Zo is Ferrari ook", vertelt de analist. "Je ziet ook de meeste vlaggen van Ferrari, die hebben de grootste fanschare. En het is natuurlijk een mythe."

Die mythe heeft Van der Grint van dichtbij meegemaakt. Aan het begin van deze eeuw was hij als bandeningenieur nauw betrokken bij de Italiaanse renstal. "Ik zei [bij mijn introductie] dat ik niet zozeer fan was van de auto, maar ik ben groot fan van de mythe die opgebouwd is", verklaart de ervaren technicus. "Ik denk dat ook geldt voor misschien wel iedereen in de autosport wil werken. Ferrari is qua mythe het summum." Hij denkt ook dat de match met Hamilton best goed is. "Hamilton is een van de grootste sportmerken die er is en Ferrari ook. Dus die combinatie zie ik wel zitten." Het enige waar Van de Grint over twijfelt, is wat Ferrari aan Hamilton heeft. "Ik weet niet zo goed wat ze met hem aan moeten als coureur."

Hezemans: Hamilton heeft niet te verliezen

Volgens collega-analist Mike Hezemans is de zet ook een teken van de modernisatie die Ferrari door wil maken. "Ze willen ook veel met mode doen, en dit helpt", legt de coureur uit, die ook aan de kant van Hamilton pluspunten ziet. "Ik vind het heel slim wat hij heeft gedaan. Als de Mercedes dit jaar toch goed is - wat ik niet denk - dan gaan ze toch achter Hamilton staan. Ik geloof niet dat je met [George] Russell wereldkampioen kan worden en met Hamilton kan dat wel. Hij heeft dus niets te verliezen."