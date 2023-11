Net als tijdens de Formule 1-race in Brazilië liet Sergio Perez zich in Las Vegas in de laatste ronde wel heel gemakkelijk passeren. Op het circuit van Interlagos prikte Fernando Alonso zijn Aston Martin langs de Red Bull-rijder, in Las Vegas snoepte Ferrari-coureur Charles Leclerc in de absolute slotfase nog de tweede plek af. Toch is Viaplay-analist Kees van de Grint van mening dat de Mexicaan onder de winnaars van de Grand Prix genoemd moet worden, want met zijn derde plek is P2 in het coureurskampioenschap definitief binnen. "Voor mij is Perez een winnaar, want hij is tweede geworden. Dat is een feit", vertelt de voormalig Bridgestone-ingenieur in het programma In de Slipstream.

Daarmee komt een einde aan de aspiraties van Lewis Hamilton om de tweede plek binnen te slepen. Met nog een race op de kalender is het gat van 41 punten tussen beide coureurs niet meer te overbruggen door de Britse Mercedes-coureur. Wel staat de 33-jarige Perez op gepaste afstand op nummer één Max Verstappen en dus is Van de Grint van mening dat tweede meer dan voldoende is. "Hoger kan hij ook niet komen", verklaart de analist, die ook vindt dat de Mexicaanse Red Bull-man zichzelf een goede dienst bewees om tijdens de GP in de gokstad de strijd te beslissen. "Hier heeft hij wel laten zien dat hij een goede tweede rijder is."

Van collega-analist Rudy van Buren hoeft Van de Grint geen bijval te verwachten. De simcoureur laat weten dat volgens hem er maar één de winnaar kan zijn. "Het is heel makkelijk om te zeggen, daar heb je die fanboy, maar ik kom toch bij Max uit", noemt coureur. "Zijn neus stond het hele weekend niet de goede kant op. Zonder die safety car na het incident met [George] Russell had hij de race naar mijn mening niet gewonnen. Dat het dan toch zijn kant op valt na die extra stop die ze hebben gemaakt, dan ben je voor mij gewoon de winnaar." In Vegas noteerde Verstappen alweer zijn achttiende seizoenszege. Daarmee scherpte de Limburger zijn eigen record weer aan en met nog een race voor de boeg kan het duizelingwekkende aantal van negentien overwinningen in een jaar aangetikt worden.